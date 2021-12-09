В Краснодаре девушка побила педиатра и теперь ей грозит лишение свободы

Краснодарский край

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  • © Фото SJ Objio с сайта unsplash.com
    © Фото SJ Objio с сайта unsplash.com

Прокуратура направила в суд дело об избиении педиатра в поликлинике №2 Краснодара

В Краснодаре будут судить 29-летнюю девушку, которая избила педиатра в детской поликлинике №2 из-за очереди. Теперь ей грозит штраф или до двух лет лишения свободы.

Все случилось в июле 2021 года. Девушка обратилась в больницу со своим ребенком. Так и не дождавшись своей очереди, она зашла в кабинет педиатра и высказала все недовольства. Врач попросила выйти девушку и подождать. В ответ местная жительница начала бить врача по голове мобильным телефоном и рюкзаком. 

На защиту медика встали пациентка, находившаяся в кабинете и медсестра. Они оттащили девушку и оказали помощь врачу. В итоге педиатр получила сотрясение мозга, ушиб, кровоизлияние в теменно-височной области и глаза.

На нападающую завели уголовное дело по п. «в», «г», ч. 2, ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство с применением предмета, используемого в качестве оружия, отношении лица, в связи с его деятельностью). 

Делом занималась прокуратура Прикубанского округа Краснодара. Обвинительный акт утвердили и направили дело в суд. 

Как писали Юга.ру, в мае в Краснодаре мужчина избил медиков, которые приехали к нему на вызов. Два фельдшера скорой помощи помогли мужчине, который лежал в бессознательном состоянии в подъезде. После того, каккраснодаонц пришел в себя, он накинулся на врачей.

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В Краснодаре девушка побила педиатра и теперь ей грозит лишение свободы
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