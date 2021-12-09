В Краснодаре девушка побила педиатра и теперь ей грозит лишение свободы

В Краснодаре будут судить 29-летнюю девушку, которая избила педиатра в детской поликлинике №2 из-за очереди. Теперь ей грозит штраф или до двух лет лишения свободы.

Все случилось в июле 2021 года. Девушка обратилась в больницу со своим ребенком. Так и не дождавшись своей очереди, она зашла в кабинет педиатра и высказала все недовольства. Врач попросила выйти девушку и подождать. В ответ местная жительница начала бить врача по голове мобильным телефоном и рюкзаком.

На защиту медика встали пациентка, находившаяся в кабинете и медсестра. Они оттащили девушку и оказали помощь врачу. В итоге педиатр получила сотрясение мозга, ушиб, кровоизлияние в теменно-височной области и глаза.

На нападающую завели уголовное дело по п. «в», «г», ч. 2, ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство с применением предмета, используемого в качестве оружия, отношении лица, в связи с его деятельностью).

Делом занималась прокуратура Прикубанского округа Краснодара. Обвинительный акт утвердили и направили дело в суд.