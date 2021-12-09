Школа станицы Тбилисской запустила свое радио

В коридорах школы установили настенные громкоговорители, приобрели усилитель и микшерный пульт с микрофоном. Средства на эти цели выделены из районного бюджета.

8 декабря состоялся первый эфир. Гостем программы стал глава Тбилисского района Евгений Ильин и ответил на вопросы ведущих.