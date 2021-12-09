Школа станицы Тбилисской запустила свое радио
В школе № 6 станицы Тбилисской появилось собственное радио
В коридорах школы установили настенные громкоговорители, приобрели усилитель и микшерный пульт с микрофоном. Средства на эти цели выделены из районного бюджета.
8 декабря состоялся первый эфир. Гостем программы стал глава Тбилисского района Евгений Ильин и ответил на вопросы ведущих.
Школьную радиостанцию назвали «Шестая параллель». У нее уже есть команда радиоведущих, а дети обсуждают будущие рубрики и их наполнение.
Открыть свои радиостанции планируют все школы муниципалитета.
Вчера, 17:15Почему все пишут о штрафах за остекление балконов, а в Краснодаре они выглядят как угодно?
Краткий разбор