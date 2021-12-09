Школа станицы Тбилисской запустила свое радио

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы Тбилисского района
    © Изображение пресс-службы Тбилисского района

В школе № 6 станицы Тбилисской появилось собственное радио

В коридорах школы установили настенные громкоговорители, приобрели усилитель и микшерный пульт с микрофоном. Средства на эти цели выделены из районного бюджета.

8 декабря состоялся первый эфир. Гостем программы стал глава Тбилисского района Евгений Ильин и ответил на вопросы ведущих.

  • © Изображение пресс-службы Тбилисского района
    © Изображение пресс-службы Тбилисского района

Школьную радиостанцию назвали «Шестая параллель». У нее уже есть команда радиоведущих, а дети обсуждают будущие рубрики и их наполнение.

Открыть свои радиостанции планируют все школы муниципалитета.

Евгений Ильин Радио Тбилисский район Школа

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