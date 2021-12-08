В Краснодаре собираются расширить до четырех полос ж/д переезд на улице Симферопольской

7 декабря Юга.ру сообщали , что власти города планируют создать промышленный кластер в Восточной части Краснодара — в районе поселка Лазурного. Там уже идет строительство крупного логистического центра компании «Вайлдберриз». Первая очередь Восточной промзоны занимает площадь 66,4 гектара. Для дальнейшего развития промзоны чиновники решили присоединить прилегающий земельный участок площадью около 240 гектаров, который находится в бессрочном пользовании КубГАУ. Мэр города Андрей Алексеенко поручил проработать новую схему проезда между восточной частью пригорода и соседними микрорайонами.

8 декабря в мэрии Краснодара рассказали о планах повысить доступность Восточной промзоны для общественного транспорта и грузовиков. Для этого в администрации хотят расширить переезд через железную дорогу в районе улиц Симферопольской и Новороссийской. Его планируют расширить до четырех полос, а дорогу на участке Симферопольской от Уральской до Новороссийской — до пяти. Также там собираются организовать левые и правые повороты в районе перекрестка Симферопольской и Новороссийской.