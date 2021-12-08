В Краснодарском крае зафиксировали 657 больных коронавирусом. Глава Роспотребнадзора РФ заявила, что спад заболеваемости замедляется

Краснодарский край

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  • © Фото Владимира Федотова, unsplash.com
    © Фото Владимира Федотова, unsplash.com

На Кубани за сутки зарегистрировали 657 случаев заражения коронавирусом. Рассказываем, что говорят об инфекции в правительстве

В Краснодарском крае за последние сутки подтвердили 657 случаев заболевания коронавирусом. Среди пациентов 371 женщина и 286 мужчин. В том числе — 94 ребенка.

  • © Статистика yandex.ru/covid19/stat
    © Статистика yandex.ru/covid19/stat

Так распределились заражения по муниципалитетам:

  • Краснодар — 296 человек;
  • Новороссийск — 50;
  • Тимашевский район — 49:
  • Брюховецкий район — 24;
  • Кореновский район — 23;
  • Северский район — 20;
  • Ейский район — 19;
  • Лабинский и Староминской районы — 15;
  • Сочи и Славянский район — 14;
  • Тихорецкий район — 13;
  • Геленджик — 11;
  • Апшеронский и Новокубанский район — 10;
  • Новопокровский район — 9;
  • Армавир — 8;
  • Динской и Отрадненский районы — 7;
  • Темрюкский, Успенский и Усть-Лабинский районы — 5;
  • Выселковский район — 4;
  • Кавказский, Крымский, Павловский, Туапсинский и Щербиновский районы — 3:
  • Белоглинский, Каневской и Курганинский районы — 2;
  • Анапе, Белореченский и Тбилисский районы — 1.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1843. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, за сутки скончались 33 человека. В тяжелом состоянии на ИВЛ 107 жителей, на ЭКМО — 5.

  • © Статистика yandex.ru/covid19/stat
    © Статистика yandex.ru/covid19/stat

На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:

  • Крым — 352;
  • Ростовская область — 655;
  • Ставропольский край — 445;
  • Севастополь — 172;
  • Дагестан — 150;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 103;
  • Чеченская Республика — 80;
  • Северная Осетия — 82;
  • Адыгея — 110;
  • Ингушетия —85;
  • Карачаево-Черкесская Республика —69.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, на прошлой неделе рост заболеваемости выявили в 11 регионах. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снижение заболеваемости отмечается в 57 регионах.

Также правительство страны потребовало от губернаторов сохранить резерв коек для больных коронавирусом. Кроме того, готовится новый комплекс антиковидных мер.

Попова отметила, что спад заболеваемости замедляется. Она считает, что снимать какие-либо ограничения еще рано, так как это может привести к росту числа инфицированных. 

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