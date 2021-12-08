В Краснодарском крае зафиксировали 657 больных коронавирусом. Глава Роспотребнадзора РФ заявила, что спад заболеваемости замедляется
На Кубани за сутки зарегистрировали 657 случаев заражения коронавирусом. Рассказываем, что говорят об инфекции в правительстве
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердили 657 случаев заболевания коронавирусом. Среди пациентов 371 женщина и 286 мужчин. В том числе — 94 ребенка.
Так распределились заражения по муниципалитетам:
- Краснодар — 296 человек;
- Новороссийск — 50;
- Тимашевский район — 49:
- Брюховецкий район — 24;
- Кореновский район — 23;
- Северский район — 20;
- Ейский район — 19;
- Лабинский и Староминской районы — 15;
- Сочи и Славянский район — 14;
- Тихорецкий район — 13;
- Геленджик — 11;
- Апшеронский и Новокубанский район — 10;
- Новопокровский район — 9;
- Армавир — 8;
- Динской и Отрадненский районы — 7;
- Темрюкский, Успенский и Усть-Лабинский районы — 5;
- Выселковский район — 4;
- Кавказский, Крымский, Павловский, Туапсинский и Щербиновский районы — 3:
- Белоглинский, Каневской и Курганинский районы — 2;
- Анапе, Белореченский и Тбилисский районы — 1.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1843. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, за сутки скончались 33 человека. В тяжелом состоянии на ИВЛ 107 жителей, на ЭКМО — 5.
На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:
- Крым — 352;
- Ростовская область — 655;
- Ставропольский край — 445;
- Севастополь — 172;
- Дагестан — 150;
- Кабардино-Балкарская Республика — 103;
- Чеченская Республика — 80;
- Северная Осетия — 82;
- Адыгея — 110;
- Ингушетия —85;
- Карачаево-Черкесская Республика —69.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, на прошлой неделе рост заболеваемости выявили в 11 регионах. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снижение заболеваемости отмечается в 57 регионах.
Также правительство страны потребовало от губернаторов сохранить резерв коек для больных коронавирусом. Кроме того, готовится новый комплекс антиковидных мер.
Попова отметила, что спад заболеваемости замедляется. Она считает, что снимать какие-либо ограничения еще рано, так как это может привести к росту числа инфицированных.