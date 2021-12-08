В Краснодарском крае зафиксировали 657 больных коронавирусом. Глава Роспотребнадзора РФ заявила, что спад заболеваемости замедляется

На Кубани за сутки зарегистрировали 657 случаев заражения коронавирусом. Рассказываем, что говорят об инфекции в правительстве

В Краснодарском крае за последние сутки подтвердили 657 случаев заболевания коронавирусом. Среди пациентов 371 женщина и 286 мужчин. В том числе — 94 ребенка.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1843. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, за сутки скончались 33 человека. В тяжелом состоянии на ИВЛ 107 жителей, на ЭКМО — 5.

На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, на прошлой неделе рост заболеваемости выявили в 11 регионах. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снижение заболеваемости отмечается в 57 регионах.

Также правительство страны потребовало от губернаторов сохранить резерв коек для больных коронавирусом. Кроме того, готовится новый комплекс антиковидных мер.

Попова отметила, что спад заболеваемости замедляется. Она считает, что снимать какие-либо ограничения еще рано, так как это может привести к росту числа инфицированных.