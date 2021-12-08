На Кубани водитель перепутала газ с тормозом и сбила человека на остановке

О ДТП рассказали в телеграм-канале «ЧП Сочи» . Все произошло 7 декабря в селе Измайловка. 29-летняя девушка за рулем внедорожника Ford не справилась с управлением и въехала в остановку, в которой находился мужчина.

Момент аварии сняла камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобиль едет по дороге, а затем поворачивает в сторону остановки.

В отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю сообщили, что у девушки, находившейся за рулем, всего месяц водительского стажа.

По предварительным данным, она при развороте в запрещенном месте перепутала педаль тормоза с педалью газа и въехала в остановку. В результате пострадал 47-летний мужчина. Его госпитализировали.