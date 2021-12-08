На Кубани водитель перепутала газ с тормозом и сбила человека на остановке
В Сочи 7 декабря внедорожник сбил человека на остановке. Пострадавшего госпитализировали
О ДТП рассказали в телеграм-канале «ЧП Сочи». Все произошло 7 декабря в селе Измайловка. 29-летняя девушка за рулем внедорожника Ford не справилась с управлением и въехала в остановку, в которой находился мужчина.
Момент аварии сняла камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобиль едет по дороге, а затем поворачивает в сторону остановки.
В отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю сообщили, что у девушки, находившейся за рулем, всего месяц водительского стажа.
По предварительным данным, она при развороте в запрещенном месте перепутала педаль тормоза с педалью газа и въехала в остановку. В результате пострадал 47-летний мужчина. Его госпитализировали.
Юга.ру уже писали о подобном случае. В октябре в Краснодаре 56-летняя женщина за рулем иномарки перепутала газ с тормозом и насмерть сбила 65-летнюю пенсионерку.