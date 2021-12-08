На Кубани водитель перепутала газ с тормозом и сбила человека на остановке

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото из телеграма «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi
    © Фото из телеграма «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi

В Сочи 7 декабря внедорожник сбил человека на остановке. Пострадавшего госпитализировали

О ДТП рассказали в телеграм-канале «ЧП Сочи». Все произошло 7 декабря в селе Измайловка. 29-летняя девушка за рулем внедорожника Ford не справилась с управлением и въехала в остановку, в которой находился мужчина.

  • © Фото из телеграма «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi
    © Фото из телеграма «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi
  • © Фото из телеграма «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi
    © Фото из телеграма «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi

Момент аварии сняла камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобиль едет по дороге, а затем поворачивает в сторону остановки.

В отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю сообщили, что у девушки, находившейся за рулем, всего месяц водительского стажа. 

По предварительным данным, она при развороте в запрещенном месте перепутала педаль тормоза с педалью газа и въехала в остановку. В результате пострадал 47-летний мужчина. Его госпитализировали.

Юга.ру уже писали о подобном случае. В октябре в Краснодаре 56-летняя женщина за рулем иномарки перепутала газ с тормозом и насмерть сбила 65-летнюю пенсионерку.

ДТП Сочи

Новости

В Краснодаре откроется предаукционная выставка MOST. Суммарная оценка лотов приблизилась к 12 млн рублей
На Кубани водитель перепутала газ с тормозом и сбила человека на остановке
В Краснодаре будут курсировать новогодние трамваи и троллейбусы
Минкульт выяснил, что директор Кубанского казачьего хора неправомерно назначил своего внука заместителем
Машталир представила Институт развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. Зачем он нужен?
В Краснодарском крае потеплеет до 19 °С

Лента новостей

«Черепаха», шкивы и счалка
Вчера, 08:15
«Черепаха», шкивы и счалка
Как работает самый большой парк канатных дорог в России
«Я помогаю, но этого мало»
3 декабря, 10:18
«Я помогаю, но этого мало»
Как Лиза из Краснодара хотела спасти всех и придумала благотворительный стартап
Читатели Юга.ру выбрали новое название для QR-кода сертификата о вакцинации
5 декабря, 18:11
Читатели Юга.ру выбрали новое название для QR-кода сертификата о вакцинации

Реклама на сайте