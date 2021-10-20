В Краснодаре водитель перепутала газ с тормозом и сбила насмерть пенсионерку

В Краснодаре 56-летняя жительница 19 октября сбила двух пожилых женщин. Одна скончалась на месте ДТП

О ДТП 19 октября рассказали в паблике Вконтакте «Типичный Краснодар». По словам автора поста, на улице Академика Пустовойта сбили пенсионерку, которая продавала цветы на тротуаре.

Как рассказали в пресс-службе УВД по Краснодару, смертельное ДТП произошло около 18:20. По предварительным данным, 56-летняя женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, выезжала с прилегающей территории по улице Школьной на Академика Пустовойта перепутала педали газа и тормоза.