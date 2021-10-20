В Краснодаре водитель перепутала газ с тормозом и сбила насмерть пенсионерку

Краснодарский край

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В Краснодаре 56-летняя жительница 19 октября сбила двух пожилых женщин. Одна скончалась на месте ДТП

О ДТП 19 октября рассказали в паблике Вконтакте «Типичный Краснодар». По словам автора поста, на улице Академика Пустовойта сбили пенсионерку, которая продавала цветы на тротуаре.

Как рассказали в пресс-службе УВД по Краснодару, смертельное ДТП произошло около 18:20. По предварительным данным, 56-летняя женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, выезжала с прилегающей территории по улице Школьной на Академика Пустовойта перепутала педали газа и тормоза.

Она сбила двух пенсионерок. Женщина 65 лет скончалась на месте до приезда скорой, 78-летняя пенсионерка получила травмы.

В полиции начали доследственную проверку и рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности). По этой статье женщине грозит лишение свободы до пяти лет.

Как писали Юга.ру, 17 октября в Краснодаре водитель иномарки врезался в столб. Пострадали три человека, все были доставлены в больницу.

ДТП Краснодар смерть

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