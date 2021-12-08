На Кубани появился памятник к 300-летию прокуратуры России

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы мэрии Приморско-Ахтарска
    © Фото пресс-службы мэрии Приморско-Ахтарска

В Приморско-Ахтарске открыли памятник к 300-летию прокуратуры России

В день неизвестного солдата, в Приморско-Ахтарске открыли памятник 300-летию прокуратуры России. На мероприятии присутствовали заместитель прокурора Краснодарского края Дмитрий Пантелеев, прокурор Приморско-Ахтарского района Вадим Кузнецов, Герой труда Кубани Василий Лоза, Герой России Иван Нечаев, руководители силовых структур, ветераны органов прокуратуры, волонтеры, кадеты, юнармейцы, общественность.

В честь памятной даты, гости возложили цветы к городскому мемориалу, в память о воинской доблести и бессмертном подвиге погибших в боевых действиях российских и советских воинов, чьи имена остались неизвестными. Почетный караул у братской могилы несли юнармейцы, ученики средней школы №22.

Затем состоялась церемония открытия мемориала в честь 300-летия прокуратуры России. Право открыть памятник было предоставлено Дмитрию Пантелееву и Вадиму Кузнецову.

«Сегодня мы увековечиваем память о тех, кто являлся истинным примером служения своему народу, государству, кто защитил страну в годы Великой Отечественной войны и уже в мирное время являлся представителем значимого звена отечественной правоохранительной системы», —  сказал заместитель прокурора региона.

  • © Фото пресс-службы мэрии Приморско-Ахтарска
    © Фото пресс-службы мэрии Приморско-Ахтарска
  • © Фото пресс-службы мэрии Приморско-Ахтарска
    © Фото пресс-службы мэрии Приморско-Ахтарска
  • © Фото пресс-службы мэрии Приморско-Ахтарска
    © Фото пресс-службы мэрии Приморско-Ахтарска
  • © Фото пресс-службы мэрии Приморско-Ахтарска
    © Фото пресс-службы мэрии Приморско-Ахтарска

Кроме того, на городской набережной открыли аллею памяти и высадили саженцы платанов.

Вадим Кузнецов отметил, что заложенная аллея — это дань безграничного уважения к труду ветеранов и пенсионеров органов прокуратуры России, чей труд является примером для молодого поколения. Прокурор района отметил, что деревья не только украсят это замечательное место, но и еще долго будут радовать гостей и жителей Приморско-Ахтарска.

  • © Фото пресс-службы мэрии Приморско-Ахтарска
    © Фото пресс-службы мэрии Приморско-Ахтарска
  • © Фото пресс-службы мэрии Приморско-Ахтарска
    © Фото пресс-службы мэрии Приморско-Ахтарска
Памятники Приморско-Ахтарский район Прокуратура

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