На Кубани появился памятник к 300-летию прокуратуры России

В день неизвестного солдата, в Приморско-Ахтарске открыли памятник 300-летию прокуратуры России. На мероприятии присутствовали заместитель прокурора Краснодарского края Дмитрий Пантелеев, прокурор Приморско-Ахтарского района Вадим Кузнецов, Герой труда Кубани Василий Лоза, Герой России Иван Нечаев, руководители силовых структур, ветераны органов прокуратуры, волонтеры, кадеты, юнармейцы, общественность.

В честь памятной даты, гости возложили цветы к городскому мемориалу, в память о воинской доблести и бессмертном подвиге погибших в боевых действиях российских и советских воинов, чьи имена остались неизвестными. Почетный караул у братской могилы несли юнармейцы, ученики средней школы №22.

Затем состоялась церемония открытия мемориала в честь 300-летия прокуратуры России. Право открыть памятник было предоставлено Дмитрию Пантелееву и Вадиму Кузнецову.

«Сегодня мы увековечиваем память о тех, кто являлся истинным примером служения своему народу, государству, кто защитил страну в годы Великой Отечественной войны и уже в мирное время являлся представителем значимого звена отечественной правоохранительной системы», — сказал заместитель прокурора региона.