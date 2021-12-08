В Краснодаре будут курсировать новогодние трамваи и троллейбусы

С 10 декабря по Краснодару будут ездить трамваи и троллейбусы, украшенные гирляндами

В Краснодаре к Новому году традиционно украсили трамваи и троллейбусы. Праздничный транспорт появится на городских улицах 10 декабря и будет курсировать до середины января.

Директор МУП «КТТУ» Александр Грачёв рассказал, что на каждом трамвае и троллейбусе будут наклейки с новогодней и рождественской тематикой. Светящимися гирляндами украсили по одной единице транспорта из каждого депо.

Два троллейбуса и два трамвая с гирляндами на бортах будут поочередно курсировать по всем маршрутам. Крепили подсветку специальными тросами и термоклеем.