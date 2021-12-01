«Газпром межрегионгаз Краснодар» запустил новогоднюю акцию для должников

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы «Газпром межрегионгаз Краснодар»
    © Фото пресс-службы «Газпром межрегионгаз Краснодар»

«Газпром межрегионгаз Краснодар» освободит должников от уплаты пени

«Газпром межрегионгаз Краснодар» запустил новогоднюю акцию для жителей Краснодарского края «Заплатил за газ — и нет пени!». По условиям акции абонентов, которые погасят долги за газ с 1 по 31 декабря, освободят от уплаты пени.

В пресс-службе компании рассказали, что акцию в регионе проводят каждый год и на нее всегда откликаются десятки тысяч клиентов. Сейчас в крае около 123 тыс. абонентов с дебиторскими задолженностями за газ.

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«Газпром межрегионгаз Краснодар» порекомендовал клиентам принять участие в акции, чтобы сэкономить на погашении задолженности и начать 2022 год без долгов.

В двух случаях пеню все же придется заплатить: если уплата пени подтверждена вступившим в силу решением суда или если должник не относится к категории «население».

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