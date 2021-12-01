«Газпром межрегионгаз Краснодар» запустил новогоднюю акцию для должников

«Газпром межрегионгаз Краснодар» запустил новогоднюю акцию для жителей Краснодарского края «Заплатил за газ — и нет пени!». По условиям акции абонентов, которые погасят долги за газ с 1 по 31 декабря, освободят от уплаты пени.

В пресс-службе компании рассказали, что акцию в регионе проводят каждый год и на нее всегда откликаются десятки тысяч клиентов. Сейчас в крае около 123 тыс. абонентов с дебиторскими задолженностями за газ.