«Газпром межрегионгаз Краснодар» запустил новогоднюю акцию для должников
«Газпром межрегионгаз Краснодар» освободит должников от уплаты пени
«Газпром межрегионгаз Краснодар» запустил новогоднюю акцию для жителей Краснодарского края «Заплатил за газ — и нет пени!». По условиям акции абонентов, которые погасят долги за газ с 1 по 31 декабря, освободят от уплаты пени.
В пресс-службе компании рассказали, что акцию в регионе проводят каждый год и на нее всегда откликаются десятки тысяч клиентов. Сейчас в крае около 123 тыс. абонентов с дебиторскими задолженностями за газ.
«Газпром межрегионгаз Краснодар» порекомендовал клиентам принять участие в акции, чтобы сэкономить на погашении задолженности и начать 2022 год без долгов.
В двух случаях пеню все же придется заплатить: если уплата пени подтверждена вступившим в силу решением суда или если должник не относится к категории «население».