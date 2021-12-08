В Краснодарском крае потеплеет до 19 °С

На Кубани 8 декабря будет дуть ветер и потеплеет до 17-19 °C

По данным сервиса «Яндекс.Погода» 8 декабря в Краснодаре воздух прогреется до 13 °C. Днем будет дуть ветер со скоростью до 5 м/с. К вечеру столбик термометра опустится до 9 °C.

Синоптики краснодарского гидрометцентра прогнозируют по краю краю переменную облачность без существенных осадков. Утром местами туман. Днем температура поднимется до 15-17 °C. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

На Черноморском побережье переменная облачность. Температура воздуха днем 15-19 °C, ночью опустится до 10-15 °C. Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 м/с, на участке от Анапы до Геленджика 15-20 м/с.

Напомним, Юга.ру поговорили с метеорологом и узнали, что почти весь декабрь Кубань будет находится под влиянием теплого фронта. Каких-либо серьезных понижений температуры стоит ждать к началу третьей декады декабря.