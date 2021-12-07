Школьники и студентки из Адыгеи победили в конкурсе «Большая перемена»

Адыгея

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  • © Фото пресс-службы главы Адыгеи
    © Фото пресс-службы главы Адыгеи

Трое школьников и три студентки из Адыгеи победили во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

7 декабря в Доме правительства Адыгеи поздравили победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» и их наставниц. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что школьники и студентки достойно выступили на всех этапах конкурса, научились анализировать и решать сложные задачи, работать в команде.

Победителями стали учащиеся школ Майкопа:

  • Алиса Зорина из школы № 10 под наставничеством учительницы истории из школы № 17 Ирины Петрушиной; приз — путешествие;
  • Никита Чечулин из школы № 3 под наставничеством методистки регионального модельного центра Евгении Климченко; приз — 1 млн рублей;
  • Дарья Беляева из лицея № 34 под наставничеством учительницы физики из школы № 28 Дарьи Скрылевой; приз — 200 тыс. рублей.

«Большая перемена» — крупная образовательная платформа, которая дает возможность всем детям нашей страны проявить себя, попробовать силы в востребованных областях, определиться с будущей профессией», — подчеркнул Кумпилов.

В этом году в конкурсе впервые участвовали студенты. Студентки Адыгейского педколледжа Мария Бондаренко и Анастасия Метелева получили по 1 млн рублей за победу, студентка Политехнического колледжа Майкопского госуниверситета Снежана Селиванова выиграла 200 тыс. рублей. Наставницы победителей — преподавательницы педколледжа Елена Новикова (информатика) и Раиса Рубилкина (дошкольная педагогика).

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Всех наставников победителей наградили премиями по 100 и 150 тыс. рублей.

«Поздравляю наставников и благодарю за большой и важный труд. Спасибо за профессионализм, за то, что помогаете ребятам поверить в себя, найти свой путь в жизни»,  — сказал Кумпилов.

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