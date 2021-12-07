Долгая осень: метеорологи назвали самый теплый день декабря на Кубани

Юга.ру поговорили с метеорологом, чтобы узнать, ждать ли кубанцам снега и резких перепадов погоды. Замруководителя краевого ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник рассказал журналисту, что 7 декабря можно назвать самым теплым днем в декабре. Затем температура воздуха постепенно начнет снижаться. Но будет и потепление — 11 декабря воздух снова прогреется до 15-17 градусов тепла.

«По краю сейчас действует южный поток воздуха. Поэтому мы сейчас с вами наблюдаем своего рода затянувшуюся осень. В субботу 11 декабря также ожидается теплая погода, воздух прогреется до 15-17 градусов. На последующей неделе прогнозируется похолодание — до 10-11 градусов, к концу недели — до 9 градусов тепла. По ночам будет достаточно прохладно — 4-6 градусов тепла», — рассказал Александр Колесник.

Каких-либо серьезных понижений температуры стоит ждать к началу третьей декады декабря. Тогда погода станет более «зимней». Дело в том, что к концу декабря южный поток воздуха начнет пропускать с востока и северо-востока холодные массы. Но под влиянием теплых ветров сильных температурных качелей ждать не стоит. Сейчас прогнозы показывают постепенное понижение температуры воздуха ближе к концу декабря и увеличение дней с осадками.

Что касается обильных снегопадов, то на этот счет у синоптиков есть сомнения.

«Снег будет в горных районах, это нормальное явление. На равнинных территориях — не факт. Все зависит от условий, если они будут благоприятными, например, если температура воздуха понизится до 0 и -1 градуса. Но пока о снегопадах говорить рано. Все зависит от того, как поведет себя южный поток», — подытожил собеседник.