В Краснодаре на Гидрострое установили новые фонари там, где они не работали

7 декабря в мэрии Краснодара сообщили о завершении установки уличных фонарей на улице Артезианской — 234 м, на улице Снесарева — 962 м и на улице Автолюбителей — 1 км 620 м.

Также специалисты ремонтируют неработающие сети. Один из таких участков находится на улице Благоева в районе ЖК «Восточный парк» — около 390 м. В конце ноября там установили новые фонари.