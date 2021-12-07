В Краснодаре на Гидрострое установили новые фонари там, где они не работали
В микрорайоне Гидростроителей построили почти 3 км сетей уличного освещения
7 декабря в мэрии Краснодара сообщили о завершении установки уличных фонарей на улице Артезианской — 234 м, на улице Снесарева — 962 м и на улице Автолюбителей — 1 км 620 м.
Также специалисты ремонтируют неработающие сети. Один из таких участков находится на улице Благоева в районе ЖК «Восточный парк» — около 390 м. В конце ноября там установили новые фонари.
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В администрации уточнили, что решается вопрос о ремонте фонарей на землях Минобороны. Сами сети, которые сейчас считаются бесхозными, поставят на баланс города.
Также в мэрии разработали проект по строительству сетей в станице Елизаветинской — на улице Яна Полуяна и улице Широкой. Работы там планируют завершить в 2022 году. На это выделят деньги из бюджета города.
Ранее Юга.ру сообщали, что краснодарские чиновники решили создать план по развитию для каждого микрорайона Краснодара, чтобы исправить прежние ошибки. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко предложил сделать пилтоным микрорайон Гидрострой, так как он является одним из отстающих в плане социальной и дорожной инфраструктуры.