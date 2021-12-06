Бюджет Адыгеи на три года приняли во втором чтении

Адыгея

Распечатать

  • © Изображение пресс-службы администрации Республики Адыгея
    © Изображение пресс-службы администрации Республики Адыгея

Депутаты парламента республики Адыгея во втором чтении приняли бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

6 декабря состоялось заседание Госсовета-Хасэ с участием главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Сессию провел председатель республиканского парламента Владимир Нарожный. Основные параметры бюджета озвучил зампредседателя Госсовета-Хасэ Мухамед Ашев.

Во втором чтении внесли корректировки из-за увеличения безвозмездных поступлений из федеральной казны в сумме 2,75 млрд рублей. После поправок доходная часть бюджета составит 31 млрд 625,5 млн рублей, расходная — 32 млрд 551,2 млн рублей, дефицит — 925,7 млн рублей. Министр финансов Адыгеи Виктор Орлов добавил, что бюджет сохранит социальную направленность — более 65% расходов.

Как сообщали Юга.ру, 25 ноября депутаты Краснодарского края приняли проект бюджета на три года в первом чтении. По их словам, он тоже сохранит социальную направленность.

Бюджет Мурат Кумпилов Финансы Экономика

Новости

На Кубани фонд социального страхования отказался выплачивать матери ребенка-инвалида положенную компенсацию
В Краснодаре разыскивают мужчину, который гулял с автоматом
Власти Краснодара завели неофициальный телеграм-канал и отказались от еженедельных онлайн-планерок, назвав их показухой
«Мы должны доводить свои обещания до конца». Мэр Краснодара потребовал ускорить строительство трамвайной ветки на Московской
В Сочи продают дом на дереве «для настоящих мужиков» за 2 млн рублей
За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 713 случаев заражения коронавирусом

Лента новостей

«Я помогаю, но этого мало»
3 декабря, 10:18
«Я помогаю, но этого мало»
Как Лиза из Краснодара хотела спасти всех и придумала благотворительный стартап
Читатели Юга.ру выбрали новое название для QR-кода сертификата о вакцинации
Вчера, 18:11
Читатели Юга.ру выбрали новое название для QR-кода сертификата о вакцинации
Первый день рабочей недели на Кубани будет ветреным
Сегодня, 09:28
Первый день рабочей недели на Кубани будет ветреным

Реклама на сайте