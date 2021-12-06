Бюджет Адыгеи на три года приняли во втором чтении

Депутаты парламента республики Адыгея во втором чтении приняли бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

6 декабря состоялось заседание Госсовета-Хасэ с участием главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Сессию провел председатель республиканского парламента Владимир Нарожный. Основные параметры бюджета озвучил зампредседателя Госсовета-Хасэ Мухамед Ашев.



Во втором чтении внесли корректировки из-за увеличения безвозмездных поступлений из федеральной казны в сумме 2,75 млрд рублей. После поправок доходная часть бюджета составит 31 млрд 625,5 млн рублей, расходная — 32 млрд 551,2 млн рублей, дефицит — 925,7 млн рублей. Министр финансов Адыгеи Виктор Орлов добавил, что бюджет сохранит социальную направленность — более 65% расходов.



Как сообщали Юга.ру, 25 ноября депутаты Краснодарского края приняли проект бюджета на три года в первом чтении. По их словам, он тоже сохранит социальную направленность.