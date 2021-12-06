Власти Краснодара завели неофициальный телеграм-канал и отказались от еженедельных онлайн-планерок, назвав их показухой

В телеграм-канале, который ведется от лица мэра Краснодара Андрея Алексеенко, постарались ответить на несколько вопросов, в том числе — о судьбе онлайн-планерок

Краснодарский активист Мирослав Валькович опубликовал в своем телеграм-канале пост о том, что власти Краснодара решили завести неофициальный аккаунт в мессенджере.

Канал называется «Краснодар при Алексеенко». Его создали 5 декабря. Утром 6 декабря там уже появилось несколько постов. Первый анонсировал еженедельную планерку по новой трамвайной ветке, которую обещали сдать до конца 2021 года. Также на планерке планировали обсудить развитие общественного транспорта, в том числе — автобусных маршрутов.

Второй пост — ответы частые на вопросы пользователей в связи с запуском канала. И первый из них — кого будут наказывать за провалы, если отвечавшие за определенные направления чиновники уже покинули администрацию. «Главное сейчас — восстановить все сроки и выполнить все обещания. «Чемоданные настроения» могут быть только у тех, кто не справляется со своими обязанностями. А ответственность может быть и после ухода из мэрии», — говорится в ответе, при этом конкретных имен не называется.

Далее власти города ответили на тему кадровой политики и формирования команды. «Для того, чтобы полностью сформировать команду — надо провести ревизию выполненных задач и зависших на уровне обещаний. При этом — работа не стоит на месте, а с проблемами Краснодара Андрей Алексеенко знаком не по наслышке, знает о них и глава Кубани — поэтому потерь по времени не будет», — говорится в сообщении. Также чиновники рассказали о дальнейшей судьбе сборки троллейбусов в Краснодаре.

Что важно знать. В январе 2021 года в Краснодаре на базе КТТУ решили собирать троллейбусы (обычные и с увеличенным автономным ходом), а также электробусы. Поставкой комплектующих деталей должна была заняться компания «Алькор». Всего до конца года в городе хотели собрать не менее 10 троллейбусов. Первую машину краснодарской сборки показали в апреле. В июне троллейбус вышел на линию, а затем пропал. Оказалось, что транспорт не собирали с нуля. По документам это был «капитальный ремонт» троллейбуса 1988 года с установкой дополнительного оборудования. Подробнее об этом читайте здесь.

«Разрешение ситуации находится в юридической плоскости. Понятно, что до оценок надзорных органов продолжать проект нельзя, а Краснодару необходима комплексная модернизация общественного транспорта. Несмотря на все громкие заявления — обещанные ранее троллейбусы на улицах Краснодара не появляются», — говорится в сообщении.