Первый троллейбус краснодарской сборки собираются пустить на линию 13 апреля
Власти Краснодара 29 марта сообщили, когда в кубанской столице запустят на линию первый троллейбус, собранный на базе КТТУ
Напомним, 14 января городская администрация, МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» и компания «Алькор» подписали соглашение о сборке троллейбусов на базе КТТУ. Обучением персонала занялись специалисты завода CLAAS. Уже через две недели мастера начали собирать первый троллейбус.
29 марта на совещании в администрации Краснодара замглавы города Артем Доронин сообщил, что первую машину пустят на линию 13 апреля — к Международному Дню троллейбуса. Он уточнил, что сборку должны были равершить к 31 марта, но произошел сбой в поставке сидений и системы информационного обеспечения. Сейчас новый троллейбус готов на 90%.
Новые троллейбусы рассчитаны на 110 мест, из них 35 — для сидения. В салоне будет кондиционер и обогрев, а в средней двери оборудуют откидной пандус и место для крепления инвалидных колясок.
Всего в 2021 году планируют собрать не менее 10 машин. Основная цель городского производства — обновить 143 троллейбуса для создания новых маршрутов.
Как писали Юга.ру, в начале февраля в администрации Краснодара рассказали о планах оформить новые трамваи, троллейбусы и автобусы в едином стиле.