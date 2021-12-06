«Мы должны доводить свои обещания до конца». Мэр Краснодара потребовал ускорить строительство трамвайной ветки на Московской
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко на совещании 6 декабря заявил, что недоволен ходом строительства новой трамвайной линии
Напомним, в январе 2021 года в Краснодаре начали строить новую трамвайную линию на улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Линия составит 5,47 км, и на ней сделают пять остановок.
В июле в мэрии Краснодара пообещали, что трамвайную линию достроят до конца этого года. В августе началась укладка рельс, а потом приостановилась из‑за задержки в поставках. В конце месяца поступила новая партия шпал, и работа возобновилась.
Юга.ру показывали разные этапы работ: начало укладки полотна в августе и строительство с высоты птичьего полета в октябре.
19 ноября власти Краснодара сообщили, что на Московской проложили 3658 метров рельс и готовность линии составила 70%.
На еженедельной планерке 6 декабря мэр Краснодара Андрей Алексеенко заявил, что недоволен процессом строительства новой трамвайной линии. Небольшую видео-часть совещания опубликовали в телеграм-канале телеканала «Краснодар».
Алексеенко потребовал увеличить темпы строительства, работать сразу с несколькими задачами и ввести на стройплощадке вторую смену:
«Если мы жителям пообещали, мы должны свои обещания доводить до конца и отвечать за те слова, которые сказали. Есть муниципальный контракт и для меня несовсем понятно, в чем причина переноса сроков. Нужно ускоряться. Мы обязаны этот объект ввести вовремя. Подобного строительства в городе не было 20 лет».