«Мы должны доводить свои обещания до конца». Мэр Краснодара потребовал ускорить строительство трамвайной ветки на Московской

Напомним, в январе 2021 года в Краснодаре начали строить новую трамвайную линию на улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Линия составит 5,47 км, и на ней сделают пять остановок.

В июле в мэрии Краснодара пообещали, что трамвайную линию достроят до конца этого года. В августе началась укладка рельс, а потом приостановилась из‑за задержки в поставках. В конце месяца поступила новая партия шпал, и работа возобновилась.

Юга.ру показывали разные этапы работ: начало укладки полотна в августе и строительство с высоты птичьего полета в октябре.

19 ноября власти Краснодара сообщили, что на Московской проложили 3658 метров рельс и готовность линии составила 70%.