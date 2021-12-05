С начала 2021 года Кубань посетили более 16 млн туристов

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

За 11 месяцев 2021 года Краснодарский край посетили 16,2 млн туристов

Об этом сообщил глава региона на награждении лауреатов и призеров конкурса «Курортный Олимп», отметив, что это уровень допандемийного 2019 года. За 11 месяцев объем оказанных услуг составил почти 80 млрд рублей.

«И в этом, в первую очередь, заслуга представителей туристической отрасли. Благодаря им курорты края составляют достойную конкуренцию мировым, и гости хотят возвращаться к нам снова и снова. Несколько лет назад мы говорили, что отрасль должна работать круглогодично, сегодня это уже реальность — 40% турпотока приходится на межсезонье», — сказал Вениамин Кондратьев.

Как писали Юга.ру, «Курорт Красная Поляна» 3 декабря первым в Сочи открыл горнолыжный сезон. Уже доступны трассы среднего уровня на склонах долины Цирк-2, «зеленая» трасса для новичков на учебном склоне «Первый снег», инструкторские службы и прокат снаряжения.

Курорты и туризм

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