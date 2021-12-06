В Краснодаре ночью загорелся многоквартирный дом в Музыкальном районе

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото из инстаграмам «Шанхай Краснодар», /instagram.com/shanhai.krasnodar
    © Фото из инстаграмам «Шанхай Краснодар», /instagram.com/shanhai.krasnodar

В ночь на 6 декабря в Краснодаре произошел пожар в многоквартирном доме

О пожаре в ночь на 6 декабря сообщили очевидцы в инстаграме «Шанхай Краснодар». Автор поста написал, что возгорание произошло на улице Прокофьева.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что пожар начался около 1:10. На место происшествия пожарные прибыли в 1:11. Было установлено, что огонь охватил шесть кв. метров.

Полностью потушить квартиру удалось в 1:27. Ликвидировали огонь 5 спасателей с помощью 7 единиц спецтехники.

Ранее Юга.ру писали, что двухэтажный дом загорелся в Лоо. огонь тушили почти час. А за день до этого в Темрюкском районе пожар произошел на винзаводе.

Краснодар Пожары

Новости

В Краснодаре ночью загорелся многоквартирный дом в Музыкальном районе
В Анапе мужчина выбросил собаку из окна девятого этажа. Теперь им занимается полиция
В Краснодаре грузовикам разрешат ездить по городу только ночью
Первый день рабочей недели на Кубани будет ветреным
Читатели Юга.ру выбрали новое название для QR-кода сертификата о вакцинации
Водитель автомобиля сбил мальчика и уехал. Ребенок умер в больнице

Лента новостей

«Я помогаю, но этого мало»
3 декабря, 10:18
«Я помогаю, но этого мало»
Как Лиза из Краснодара хотела спасти всех и придумала благотворительный стартап
Читатели Юга.ру выбрали новое название для QR-кода сертификата о вакцинации
Вчера, 18:11
Читатели Юга.ру выбрали новое название для QR-кода сертификата о вакцинации
Первый день рабочей недели на Кубани будет ветреным
Сегодня, 09:28
Первый день рабочей недели на Кубани будет ветреным

Реклама на сайте