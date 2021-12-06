В Краснодаре ночью загорелся многоквартирный дом в Музыкальном районе

В ночь на 6 декабря в Краснодаре произошел пожар в многоквартирном доме

О пожаре в ночь на 6 декабря сообщили очевидцы в инстаграме «Шанхай Краснодар». Автор поста написал, что возгорание произошло на улице Прокофьева.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что пожар начался около 1:10. На место происшествия пожарные прибыли в 1:11. Было установлено, что огонь охватил шесть кв. метров. Полностью потушить квартиру удалось в 1:27. Ликвидировали огонь 5 спасателей с помощью 7 единиц спецтехники.