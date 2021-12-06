В Анапе мужчина выбросил собаку из окна девятого этажа. Теперь им занимается полиция

В Анапе 4 декабря мужчина выбросил из окна многоэтажки собаку. Его задержала полиция

О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях. В инстаграме «Типичная Анапа» 4 декабря написали, что около 22:40 из многоэтажки на улице Ленина пьяный мужчина выкинул из окна собаку.

5 декабря в пресс-службе ОМВД Анапы сообщили, что мужчину, который выбросил собаку, задержали в тот же день, но за другое административное правонарушение. За мелкое хулиганство его поместили изолятор временного содержания.

Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Полиция проводит поверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.