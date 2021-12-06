Первый день рабочей недели на Кубани будет ветреным

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде 6 декабря в Краснодарском крае

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре 6 декабря воздух прогреется до 11 °C. Днем в краевой столице будет дуть ветер с порывами до 6 м/с. К ночи столбик термометра опустится 9 °C.

Синоптики краснодарского гидрометцентра обещают по краю переменную облачность. Утром местами пройдут дожди. Ветер восточный и юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 12-17 °C, к вечеру похолодает до 4-9 °C.

На Черноморском побережье переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, с порывами до 12-14 м/с, на участке от Анапы до Геленджика скорость достигнет 15-18 м/с. Днем воздух в прибрежных городах прогреется до 13-18 °C, ночью опустится до 7-12 °C. 

Погода

Новости

Первый день рабочей недели на Кубани будет ветреным
Читатели Юга.ру выбрали новое название для QR-кода сертификата о вакцинации
Водитель автомобиля сбил мальчика и уехал. Ребенок умер в больнице
На молочной продукции появились qr-коды. Что это значит?
С начала 2021 года Кубань посетили более 16 млн туристов
За последние сутки на Кубани выявили 814 случаев Covid-19, 131 из них — у детей

Лента новостей

«Я помогаю, но этого мало»
3 декабря, 10:18
«Я помогаю, но этого мало»
Как Лиза из Краснодара хотела спасти всех и придумала благотворительный стартап
Читатели Юга.ру выбрали новое название для QR-кода сертификата о вакцинации
Вчера, 18:11
Читатели Юга.ру выбрали новое название для QR-кода сертификата о вакцинации
Первый день рабочей недели на Кубани будет ветреным
Сегодня, 09:28
Первый день рабочей недели на Кубани будет ветреным

Реклама на сайте