Первый день рабочей недели на Кубани будет ветреным

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре 6 декабря воздух прогреется до 11 °C. Днем в краевой столице будет дуть ветер с порывами до 6 м/с. К ночи столбик термометра опустится 9 °C.

Синоптики краснодарского гидрометцентра обещают по краю переменную облачность. Утром местами пройдут дожди. Ветер восточный и юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 12-17 °C, к вечеру похолодает до 4-9 °C.

На Черноморском побережье переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, с порывами до 12-14 м/с, на участке от Анапы до Геленджика скорость достигнет 15-18 м/с. Днем воздух в прибрежных городах прогреется до 13-18 °C, ночью опустится до 7-12 °C.