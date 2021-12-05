Главу Адыгеи переизбрали в состав высшего совета «Единой России»

Адыгея, Вся Россия

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  • © Фотография предоставлена пресс-службой администрации Адыгеи
    © Фотография предоставлена пресс-службой администрации Адыгеи

В Москве состоялся третий этап ХХ съезда политической партии «Единая Россия»

Адыгею представлял глава республики Мурат Кумпилов, он же член высшего совета партии и секретарь адыгейского регионального отделения. В число делегатов также вошли заместитель председателя Госсовета-Хасэ РА, руководитель региональной общественной приемной председателя Аскер Савв, руководитель регионального исполкома Рамазан Афашагов, член генерального совета, директор средней школы № 10 Майкопа Людмила Кузнецова, руководитель адыгейского регионального отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Асета Берзегова.

По итогам участия в съезде Мурат Кумпилов отметил важность принятых решений и задач, обозначенных президентом РФ и председателем партии. По его словам, результаты голосования показали, что «Единая Россия» нацелена на строгое выполнение взятых обязательств и наказов избирателей, а также стабильную и последовательную работу во главе с Дмитрием Медведевым.

«За 20 лет партия прошла большой и плодотворный путь, многое сделано. Но предстоит большая работа по реализации народной программы, в формировании которой участвовали и жители Адыгеи. Выверенный и дальновидный курс лидера страны, обновленная программа и состав партии с опорой на сложившие традиции, наработанный за 20 лет положительный опыт — прочная платформа для дальнейшего развития страны и нашего региона, гарантия выполнения ранее начатых дел, исполнения наказов избирателей и ожиданий населения», — отметил Мурат Кумпилов, которого переизбрали в состав высшего совета «Единой России».

Глава Адыгеи подчеркнул, что в республике нацелены на воплощение в жизнь всех поставленных на съезде задач. По его словам, жители видят изменения, понимают, что за многими успехами стоит «Единая Россия». Мурат Кумпилов уверен, что обновленная программа партии даст импульс самым решительным действиям на благо народа.

«Единая Россия» Мурат Кумпилов

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