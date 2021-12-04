Передвижная платформа Краснодара примет участие во французском карнавале

Сегодня, 4 декабря, во французском городе Нанси состоится традиционный карнавал в честь Дня Святого Николая. В этом году в карнавальном шествии впервые примет участие передвижная платформа от Краснодара. Украшенную в русском народном стиле платформу сконструировали во Франции по эскизам педагогов краснодарской школы искусств №4. Как сообщает телеканал «Краснодар», в ходе карнавала на этой платформе проедут девочки, одетые в традиционные кубанские костюмы. Понаблюдать за этим в прямом эфире можно будет, начиная с 20:00, на официальной странице города Нанси в Фейсбуке.

А на Кубани пока не до праздничных шествий: как мы сообщали ранее, этим летом был отменен традиционный карнавал в Геленджике.