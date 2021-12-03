В Динском районе Кубани депутат набросился на активиста. В окружении депутата это назвали провокацией

2 декабря в администрации поселка Южного произошел конфликт между местным депутатом и активистом. Дело дошло до рукоприкладства

С чего все началось. 3 декабря местный активист Илья Чупин опубликовал в своем ютуб-аккаунте видео, снятое, по его словам, днем ранее в администрации поселка Южного в Динском районе.

На кадрах видно, что активист сначала спрашивает у сотрудников, куда можно сдать документы (рекомендации к публичным слушаниям о бюджете). Его направляют в «восьмой кабинет», а затем в финансовый отдел, где находился депутат районного совета Александр Мамонов. В финансовом отделе активиста отправили обратно в «восьмой кабинет» и закрыли свою дверь на ключ.

Активист пытался попасть в финансовый отдел. Спустя некоторое время дверь все‑таки открыл депутат Динского района Александр Мамонов. Активисту посоветовали «не валять дурака». Затем, после неконструктивной беседы, началась драка. Судя по кадрам, депутат взял активиста за горло.

Что говорит сам Илья Чупин

«Я планировал только лишь отдать предложения к публичным слушаниям по проекту решения совета Южно-Кубанского сельского поселения «О бюджете Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на 2022 год». 2 декабря 2021 года депутат Динского района Александр Мамонов решил не пустить меня в финансовый отдел Южно-Кубанского сельского поселения с применением физической силы», — пишет активист.

Что говорят в администрации. Журналист Юга.ру обратился в администрацию Южно-Кубанского сельского поселения. Лично поговорить с депутатом не удалось, его не было на месте. Комментировать ситуацию там также не стали, перенаправив в районную администрацию, так как Мамонов — депутат районного совета.

Отметим, что в окружении депутата Юга.ру неофициально подтвердили, что конфликт действительно случился, но сослались на то, что это была провокация. Собеседник отметил, что «этого блогера все тут знают, это не первый случай провокации» .

В правоохранительных органах Юга.ру сообщили, что информация по этому факту уточняется.