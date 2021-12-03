«Курорт Красная Поляна» открыл горнолыжный сезон
3 декабря «Курорт Красная Поляна» открыл склоны горной долины Цирк-2 на высоте выше 2000 метров
Лыжникам и сноубордистам уже доступны трассы среднего уровня сложности и трасса для новичков «Первый снег», где инструкторы курорта обучают с первого дня катания.
Для открытия трасс на склонах, расположенных ниже, сотрудники курорта ожидают дополнительные снегопады, чтобы сформировать достаточную снежную подложку. Для комфортного катания в течение всего сезона «Курорт Красная Поляна» модернизировал искусственное оснежение: перед сезоном здесь появились новые ружья и пушки, которые способны производить втрое больше снега.
К сезону на курорте обновили горнолыжные склоны в восточном секторе, благодаря чему на карте появилась новая «синяя» трасса «Восточная» длиной 7 км. По ней можно спуститься от подножия Черной Пирамиды на высоте 2300 метров до отметки 900 метров над уровнем моря. Новая трасса в 18 метров шириной спускается через горную долину Цирк-2 и доступна начинающим и семьям с детьми.
Горнолыжный сезон на «Курорте Красная Поляна» длится с декабря по май. В сезоне 2021/2022 лыжникам и сноубордистам будут доступны 30 км трасс, 8 зон для фрирайда, 2 сноупарка, фанпарк для начинающих фристайлистов и 13 современных подъемников. В марте-апреле курорт запланировал два спортивно-музыкальных фестиваля Week on Peak и Happy Hour Camp, в июне по традиции откроется Bonus Summer Camp в летнем сноупарке курорта.
Гости курорта также смогут отдохнуть на панорамных площадках, в парке высокогорных аттракционов, спа отелей и горных банях, а также в ресторанах, барах и на территории Après-ski. Спланировать отдых на курорте поможет программа «Сто развлечений курорта», где есть такие зимние активности, как спуски на надувных ватрушках, катание на упряжках хаски и нартах северных оленей, экскурсии в зимний лес на снегоступах и многое другое.