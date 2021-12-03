«Курорт Красная Поляна» открыл горнолыжный сезон

Лыжникам и сноубордистам уже доступны трассы среднего уровня сложности и трасса для новичков «Первый снег», где инструкторы курорта обучают с первого дня катания.

Для открытия трасс на склонах, расположенных ниже, сотрудники курорта ожидают дополнительные снегопады, чтобы сформировать достаточную снежную подложку. Для комфортного катания в течение всего сезона «Курорт Красная Поляна» модернизировал искусственное оснежение: перед сезоном здесь появились новые ружья и пушки, которые способны производить втрое больше снега.

К сезону на курорте обновили горнолыжные склоны в восточном секторе, благодаря чему на карте появилась новая «синяя» трасса «Восточная» длиной 7 км. По ней можно спуститься от подножия Черной Пирамиды на высоте 2300 метров до отметки 900 метров над уровнем моря. Новая трасса в 18 метров шириной спускается через горную долину Цирк-2 и доступна начинающим и семьям с детьми.