В Геленджике намерены заменить парусник «Секрет»
В Геленджике рабочие заняты благоустройством Лермонтовского бульвара в районе улицы Мира
Среди прочего озеленители реконструируют зону рядом с клубом «Формула». Здесь высадят 6 пальм трахикарпусов и 3 хамеропса, изменят розарий и контур клумбы и высадят душистую лаванду.
Об этом рассказала руководительница строительной компании «ЮККА» Татьяна Сахаджи. Она уточнила, что там останутся все прежние растения, но «немного изменится оформление и добавятся акценты, поэтому смотреться этот участок будет современнее».
Мэрия Геленджика спросила, на что потратить курортный сбор:
«Также мы демонтируем нынешний «Секрет». Будем искать новые предложения; например, планируем поставить корабль из металла или полимерных материалов, потому что дерево очень быстро разрушается около моря. Сделаем повыше борта, чтобы ограничить доступ любителям селфи. Изначально там высадили цветы, но их за неделю затоптали. Также планируем изменить расположенной рядом клумбы, сделаем ее овальной формы, к розам добавим вечнозеленый бересклет», — рассказала Сахаджи.
Она добавила, что дизайнеры проработали и другие зоны, например, цветники и зеленые участки около администрации, почты и у бывшего кинотеатра «Буревестник». Работы здесь начнут в 2022 году, Сахаджи пообещала много бересклета и гортензии.