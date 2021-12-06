В Геленджике намерены заменить парусник «Секрет»

В Геленджике рабочие заняты благоустройством Лермонтовского бульвара в районе улицы Мира

Среди прочего озеленители реконструируют зону рядом с клубом «Формула». Здесь высадят 6 пальм трахикарпусов и 3 хамеропса, изменят розарий и контур клумбы и высадят душистую лаванду.

Об этом рассказала руководительница строительной компании «ЮККА» Татьяна Сахаджи. Она уточнила, что там останутся все прежние растения, но «немного изменится оформление и добавятся акценты, поэтому смотреться этот участок будет современнее».