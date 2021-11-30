В Анапе из-за ливня затопило дороги

Вечером 30 ноября в Анапе начался сильный дождь. В результате оказались затоплены дороги, горожане сообщают, что вода заливает некоторые магазины

Жители Анапы публикуют в социальных сетях видео, снятые в городе во время непогоды. По словам горожан, из-за обильных осадков на некоторые дороги оказались подтоплены, там затруднено.

Инстаграм-канал Anapagram публикует видео с улицы Астраханской. На кадрах виден затор, образовавшийся из-за дождя, и сильные потоки воды, которые текут по автомобильной дороге. Инстаграм-канал Anapatoday.info публикует кадры с другого ракурса.

В паблике ВКонтакте ПВА Анапа местные жители сообщили, что вода зашла в магазин.

В экстренных службах сообщили, что подтоплений в городе не зафиксировано, а осадки идут на спад. По данным синоптиков, сильные осадки на курорте прекратятся 1 декабря.