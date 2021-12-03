До конца года в 400 домах Адыгеи появится газ
В план догазификации Адыгеи до 2023 года включили 6,6 тыс. объектов, заявки еще принимают
Президент РФ в Послании Федеральному Собранию поручил до 2023 года подвести газ к границам домовладений в газифицированных населенных пунктах (не за счет жителей). Глава Адыгеи Мурат Кумпилов лично контролирует догазификацию республики.
В план-график догазификации включили 6 тыс. 634 домовладений в 163 населенных пунктах и 15 дачных товариществ. К системе газоснабжения уже подключили 104 дома, всего к концу года планируют газифицировать 500 домов.
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Список объектов догазификации будут пополнять: заявки на газ от жителей Адыгеи принимают все МФЦ республики. Уже зарегистрировано 1,8 тыс. заявлений.
Кумпилов призвал ведомства взаимодействовать с «Газпром газораспределение Майкоп», чтобы сократить время согласования плана. Также по инициативе главы республики некоторые категории граждан получат выплаты около 60 тыс. рублей на покупку внутридомового газового оборудования и подключение к сетям газораспределения внутри участков. С малоимущими гражданами заключат социальные контракты.
Как писали Юга.ру, в октябре министр энергетики РФ и глава Адыгеи обсудили энергоснабжение республики. До конца 2023 года в регионе планируют подключить к газу 17 тыс. домов (на это потребуется почти 5 млрд рублей).