До конца года в 400 домах Адыгеи появится газ

В план догазификации Адыгеи до 2023 года включили 6,6 тыс. объектов, заявки еще принимают

Президент РФ в Послании Федеральному Собранию поручил до 2023 года подвести газ к границам домовладений в газифицированных населенных пунктах (не за счет жителей). Глава Адыгеи Мурат Кумпилов лично контролирует догазификацию республики.

В план-график догазификации включили 6 тыс. 634 домовладений в 163 населенных пунктах и 15 дачных товариществ. К системе газоснабжения уже подключили 104 дома, всего к концу года планируют газифицировать 500 домов.