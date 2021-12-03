На участке трассы Джубга — Сочи у Головинки ввели реверсивное движение

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

Утром 3 декабря рабочие сняли реверс на 162 км федеральной трассы А-147 и ввели новый на 136 км

Напомним, реверсивное движение на участке трассы вводили из-за ремонта дороги, пострадавшей после оползня. 

На 162 км трассы в районе выезда из Дагомыса у санатория им. Семашко при движении из Сочи работы уже завершили. Утром 3 декабря реверсивное движение там сняли.

Но еще один реверс введут с 10 по 20 декабря на 136 км трассы. Это участок на спуске в Головинку при движении в сторону Джубги. После устройства анкеров там надо провести монтаж и зафиксировать прижимные плиты.

В пресс-службе Упрдор «Черноморье» сказали, что завершить работы и снять реверс планируют 25 декабря.

Дороги Ремонт дорог Сочи

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