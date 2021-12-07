В Краснодаре прошла мировая премьера трактора, который умеет экономить топливо

Компания CNH Industrial объявила о запуске продаж в России новых моделей тракторов Case IH серии AFC Connect: Optum 300 CVX Drive, Magnum 400 и Steiger. Сельхозтехнику представили на международной выставке «ЮГАГРО 2021» 23 ноября

23 ноября в Краснодаре на территории выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг» стартовала 28-я Международная выставка сельхозтехники и оборудования «ЮГАГРО». Экспозиция состояла из четырех разделов, объединяющих в себе всю цепочку растениеводческого сельхозпроизводства. В рамках выставки были представлены несколько моделей современных тракторов Case IH для сельскохозяйственных работ.

В рамках выставки были представлены несколько моделей современных тракторов Case IH для сельхоз работ.

Модель с панорамным остеклением кабины Optum 300 AFS Connect. Тракторы, которые производят в Австрии, оснастили современно аппаратурой, в том числе сенсорным дисплеем и многофункциональным рычагом. Практически все, что нужно для работы оператора, находится на подлокотнике.

Двигатель трактора серии FTP NEF оснащен турбокомпрессором с изменяемой геометрией крыльчатки и электронным управлением, что позволяет подобрать оптимальное сочетание топливо-воздушной смеси. Двигатель обеспечивает высокий крутящий момент в широком диапазоне рабочих оборотов.

Двигатель работает в паре с бесступенчатой коробкой передач CVXDrive. Машина имеет широкие возможности для балластирования и высокий для данного класса предел рабочего веса. Его можно использовать как для тяговых полевых работ, так и для заготовки кормов, и перевозки грузов.

Интеллектуальная система трактора позволяет владельцу удаленно контролировать работу техники и следить за его производительностью. Это стало возможно благодаря инновационной телематической системе AFS Connect.