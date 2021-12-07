В Краснодаре прошла мировая премьера трактора, который умеет экономить топливо
Компания CNH Industrial объявила о запуске продаж в России новых моделей тракторов Case IH серии AFC Connect: Optum 300 CVX Drive, Magnum 400 и Steiger. Сельхозтехнику представили на международной выставке «ЮГАГРО 2021» 23 ноября
23 ноября в Краснодаре на территории выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг» стартовала 28-я Международная выставка сельхозтехники и оборудования «ЮГАГРО». Экспозиция состояла из четырех разделов, объединяющих в себе всю цепочку растениеводческого сельхозпроизводства. В рамках выставки были представлены несколько моделей современных тракторов Case IH для сельскохозяйственных работ.
В рамках выставки были представлены несколько моделей современных тракторов Case IH для сельхоз работ.
Модель с панорамным остеклением кабины Optum 300 AFS Connect. Тракторы, которые производят в Австрии, оснастили современно аппаратурой, в том числе сенсорным дисплеем и многофункциональным рычагом. Практически все, что нужно для работы оператора, находится на подлокотнике.
Двигатель трактора серии FTP NEF оснащен турбокомпрессором с изменяемой геометрией крыльчатки и электронным управлением, что позволяет подобрать оптимальное сочетание топливо-воздушной смеси. Двигатель обеспечивает высокий крутящий момент в широком диапазоне рабочих оборотов.
Двигатель работает в паре с бесступенчатой коробкой передач CVXDrive. Машина имеет широкие возможности для балластирования и высокий для данного класса предел рабочего веса. Его можно использовать как для тяговых полевых работ, так и для заготовки кормов, и перевозки грузов.
Интеллектуальная система трактора позволяет владельцу удаленно контролировать работу техники и следить за его производительностью. Это стало возможно благодаря инновационной телематической системе AFS Connect.
Case IH Magnum 400 AFS Connect и конфигурация Magnum 400 Rowtrac. Также на выставке представили новое поколение тракторов Case IH Magnum 400 AFS Connect с шестицилиндровым двигателем FPT Industrial Cursor 9 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха рабочим объемом 8,7 л. Конфигурация Magnum 400 Rowtrac имеет независимую гусеничную подвеску с углом ±10° и подвеску переднего моста, позволяющие повторять контуры неровной поверхности для постоянного контакта и тяги.
Steiger AFS Connect. Еще одной новинкой этой выставки стал представитель новой линейки тракторов Steiger AFS Connect, глобальная премьера которой состоялась в начале года. Модельный ряд полноприводного (4WD) трактора Steiger состоит из семи моделей и 42 комплектаций. Эти машины позволяют работать с крупногабаритными сеялками и почвообрабатывающей техникой при минимальных затратах на эксплуатацию.
На встрече с журналистами генеральный менеджер CNH Industrial на рынках Африки, Ближнего Востока и стран СНГ Винсент Де Лассанж сообщил, что компания продолжит развивать рынки сбыта в России.
«Мы активно развиваем в России дилерскую сеть и уровень локализации, внедряя здесь свои лучшие технологии. Я горжусь возможностью представить с коллегами нашу новую разработку — трактор Case IH Optum 300 CVX Drive AFS Connect, чья мировая премьера и старт продаж начинаются с России», — сказал Винсент Де Лассанж.
По словам генерального директора CNH Industrial в России и Белоруссии Михаила Мураховского, компания повысила локализацию производства техники на заводе в Набережных Челнах и готова адаптировать технику под потребности отечественных аграриев.