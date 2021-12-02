В центре Краснодара машина Росгвардии попала в ДТП

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 1 декабря в ДТП попала служебная машина Росгвардии

О ДТП сообщили очевидцы в соцсетях. В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» 1 декабря очевидец опубликовал видео, на кадрах которого видно два разбитых автомобиля. Один из них принадлежит Росгвардии.

В пресс-службе УВД по Краснодару 2 декабря Юга.ру уточнили, что ДТП произошло около 13:00 на пересечении улиц Головатого и Корницкого. 

Служебный автомобиль Росгвардии двигался по Головатого в сторону Березанской на нерегулируемом перекрестке не уступил иномарке Kia, которая двигалась по улице Корницкого. В результате столкновения никто не пострадал. 

Как писали Юга.ру, в центре Краснодара в октябре попал в ДТП автомобиль ДПС. Служебный экипаж вынесло на тротуар, одна девушка пострадала.

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В центре Краснодара машина Росгвардии попала в ДТП
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