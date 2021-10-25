В Краснодаре автомобиль ДПС попал в аварию. Пострадала девушка

Краснодарский край

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Днем 25 октября в центре Краснодара автомобиль ДПС столкнулся с иномаркой и врезался в столб

О ДТП стало известно из соцсетей. Аварию сняла и выложила в сторис блогер Елизавета Злобина. Девушка написала, что автомобиль ДПС ехал с проблесковыми маяками по улице Красной на запрещающий сигнал светофора. В это время по Карасунской на зеленый свет ехал Volkswagen. Водитель иномарки не успел затормозить и пропустить ДПС. Машины столкнулись, и экипаж ДПС вынесло на тротуар, где шли две девушки.

В пресс-службе УМВД по Краснодару Юга.ру рассказали, что авария произошла около 11:40. Данные полиции сошлись с версией блогера. Также в ведомстве добавили, что в ДТП пострадала 32-летняя пассажирка иномарки. Назначено административное расследование.

Как писали Юга.ру, в октябре Советский районный суд Краснодара признал виновным в гибели девушки полицейского, который сбил ее насмерть на пешеходном переходе и скрылся места ДТП.

ГИБДД ДТП Краснодар

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