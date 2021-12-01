В Сочи водитель BMW врезался в машину скорой помощи и убежал с места аварии. В ДТП пострадали четыре человека

Авария с участием иномарки и медицинского транспорта случилась на территории Сириуса вечером 30 ноября. На следующий день полицейские сообщили о задержании подозреваемого

По данным правоохранительных органов, 30 ноября на перекрестке улиц Каспийской и Энергетиков на федеральной территории Сириус автомобиль BMW столкнулся с машиной скорой помощи. Водитель иномарки скрылся с места аварии. Известно, что в ДТП пострадали четыре человека, они находились в автомобиле медицинской службы. Их госпитализировали с различными травмами.

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1 декабря в МВД России сообщили, что предполагаемого виновника аварии задержали. Им оказался 33-летний житель поселка Мацеста. Мужчина скрывался в Хостинском районе города.

Задержанного доставили в полицейский участок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.