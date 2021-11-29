В Краснодаре два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

Краснодарский край

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  • © Фото: instagram.com/krddtp
    © Фото: instagram.com/krddtp

29 ноября на улице Мачуги в Краснодаре столкнулись Mitsubishi и автомобиль скорой помощи. Двух человек отвезли в больницу с места аварии

Утром 29 ноября в инстаграм-аккаунте krddtp было опубликовано видео с места аварии на улице Мачуги. На кадрах видно, что в ДТП попали иномарка и автомобиль скорой помощи.

В городском УМВД Юга.ру сообщили, что столкновение там произошло в 10:40. По предварительным данным, водитель Mitsubishi при повороте не уступил дорогу медицинскому транспорту, который ехал по выделенной полосе с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

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«После столкновения автомобили отбросило на газон. По предварительным данным, в результате ДТП в медицинское учреждение для обследования были доставлены два человека — это водитель Mitsubishi и пассажир машины скорой помощи. По факту аварии проводится проверка», — рассказал начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре на улице Красной иномарка вылетела на тротуар и врезалась в дерево. Водитель BMW не справился с управлением и чуть не сбил пешехода.

ДТП Краснодар Полиция

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