Росреестр издал приказ по просьбе администрации и жителей Геленджика

Росреестр выпустил приказ, который касается геленджичан, — о нем рассказали в инстаграме администрации Геленджика. Там подчеркнули, что издание документа связано с инициативой администрации и обращениями местных жителей по вопросам обременений, отраженных в выписках Росреестра.

Приказ вносит изменения в Сборник классификаторов, которые использует Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии. Чтобы привести правовые акты Службы в соответствие с российским законодательством, Росреестр присвоил статьям 56 и 56.1 Земельного кодекса разные классификационные коды.