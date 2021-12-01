Росреестр издал приказ по просьбе администрации и жителей Геленджика
Росреестр разделил статьи Земельного кодекса об ограничении прав на участки
Росреестр выпустил приказ, который касается геленджичан, — о нем рассказали в инстаграме администрации Геленджика. Там подчеркнули, что издание документа связано с инициативой администрации и обращениями местных жителей по вопросам обременений, отраженных в выписках Росреестра.
Приказ вносит изменения в Сборник классификаторов, которые использует Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии. Чтобы привести правовые акты Службы в соответствие с российским законодательством, Росреестр присвоил статьям 56 и 56.1 Земельного кодекса разные классификационные коды.
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«В результате в выписке будет отражена только статья, которая фактически относится к земельному участку», — пояснили в пресс-службе администрации Геленджика.
Также там отметили, что работу над изменением проведут максимально быстро, учитывая большую социальную значимость решения.