Росреестр издал приказ по просьбе администрации и жителей Геленджика

Краснодарский край

Распечатать

  • Город-курорт Геленджик © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Город-курорт Геленджик © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Росреестр разделил статьи Земельного кодекса об ограничении прав на участки

Росреестр выпустил приказ, который касается геленджичан, — о нем рассказали в инстаграме администрации Геленджика. Там подчеркнули, что издание документа связано с инициативой администрации и обращениями местных жителей по вопросам обременений, отраженных в выписках Росреестра.

Приказ вносит изменения в Сборник классификаторов, которые использует Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии. Чтобы привести правовые акты Службы в соответствие с российским законодательством, Росреестр присвоил статьям 56 и 56.1 Земельного кодекса разные классификационные коды.

Читайте также:

«В результате в выписке будет отражена только статья, которая фактически относится к земельному участку», — пояснили в пресс-службе администрации Геленджика.

Также там отметили, что работу над изменением проведут максимально быстро, учитывая большую социальную значимость решения.

  • © Изображение пресс-службы Геленджика
    © Изображение пресс-службы Геленджика
Геленджик Законодательство Росреестр

Новости

Разрушенный ветром балкон краснодарской многоэтажки восстановит управляющая компания
Губернатор Кубани заявил, что у жителей курортных городов не будут изымать участки из-за изменения их назначения
Власти Кубани заявили, что численность населения в крае превысила 7 млн человек
На Кубани снова растет число заболевших коронавирусом. За сутки зарегистрировали 868 случаев
Мэр Сочи намерен расторгнуть договоры с «недобросовестными арендаторами», чтобы закрепить в генплане 61 участок под соцобъекты
Сильный ветер сорвал кровлю одной из больниц Адыгеи

Лента новостей

Новые данные каждые 20 минут
Сегодня, 09:01 Партнерский
Новые данные каждые 20 минут
Кто и как следит за качеством воздуха в Туапсе
Желание на миллион
Сегодня, 10:01
Желание на миллион
«Пятёрочка» объявила акцию с денежными призами
В сети заговорили о переименовании QR-кодов. А вы бы как назвали?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на сайте