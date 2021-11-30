Жители Геленджика решат, как потратить курортный сбор

Администрация Геленджика собрала предложения от горожан о том, как потратить курортный сбор 2022 года. До 3 декабря жители могут проголосовать за лучшие из них на сайте:

благоустройство парковой зоны на пересечении улиц Курзальной и Революционной;

строительство скейт-парка;

обустройство детских спортивно-игровых площадок в сельских округах;

создание тематической архитектурной подсветки на набережной села Дивноморского.

В администрации также рассказали, на что уже направили средства от курортного сбора: на территории Геленджика появились игровые и спортивные площадки, скульптуры. Недавно на набережной города установили три обзорных бинокля. Бинокли работают бесплатно, в них можно рассмотреть Геленджикскую бухту и Маркотский хребет.