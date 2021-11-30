Жители Геленджика решат, как потратить курортный сбор
Скейт-парк, подсветка, детские площадки: жители Геленджика проголосуют за лучшее предложение по реализации курортного сбора
Администрация Геленджика собрала предложения от горожан о том, как потратить курортный сбор 2022 года. До 3 декабря жители могут проголосовать за лучшие из них на сайте:
- благоустройство парковой зоны на пересечении улиц Курзальной и Революционной;
- строительство скейт-парка;
- обустройство детских спортивно-игровых площадок в сельских округах;
- создание тематической архитектурной подсветки на набережной села Дивноморского.
В администрации также рассказали, на что уже направили средства от курортного сбора: на территории Геленджика появились игровые и спортивные площадки, скульптуры. Недавно на набережной города установили три обзорных бинокля. Бинокли работают бесплатно, в них можно рассмотреть Геленджикскую бухту и Маркотский хребет.
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