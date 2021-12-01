На Кубани снова растет число заболевших коронавирусом. За сутки зарегистрировали 868 случаев

В Краснодарском крае 1 декабря число заболевших коронавирусом достигло 868 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 104 человека

Оперштаб Кубани сообщил, что 1 декабря в крае зафиксировали 868 случаев заболевания коронавирусом. Диагноз подтвердили у 543 женщин и 325 мужчин в возрасте до 94 лет. Среди пациентов 104 ребенка.

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Вот как распределились случаи по муниципалитетам: Краснодар — 350;

Сочи — 106;

Новороссийск — 71;

Тимашевский район — 36;

Тихорецкий район — 27;

Ейский район — 24;

Кореновский, Лабинский, Приморско-Ахтарский и Староминский районы — 19;

Славянский район — 17;

Динской и Щербиновский районы — 16;

Геленджик — 13;

Усть-Лабинский район — 12;

Северский район — 11;

Кавказский район — 10;

Абинский и Мостовский районы — 8;

Курганинский и Кущевский районы — 7;

Ленинградский район — 6;

Красноармейский и Туапсинский районы — 5;

Анапа, Армавир, Тбилисский и Успенский районы — 4;

Брюховецкий, Новокубанский и Темрюкский районы — 3;

Белоглинский, Каневской и Новопокровский районы — 2;

Апшеронский, Калининский, Крыловский, Крымский, Отрадненский и Павловский районы — 1. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 1750. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 28 тыс. 68 кубанцев, включая 13 тыс. 380 пациентов с подтвержденным COVID-19. За сутки на Кубани скончались 42 человека. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 104 жителя, на ЭКМО — 6.

© Стастистика yandex.ru/covid19/stat

На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки зарегистрировали следующее число заболевших: Крым — 439

Ростовская область — 650;

Ставропольский край — 470;

Севастополь — 202;

Дагестан — 176;

Кабардино-Балкарская Республика — 108;

Чеченская Республика — 87;

Северная Осетия — 88;

Адыгея — 89;

Ингушетия — 88;

Карачаево-Черкесская Республика — 81.

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Всего в России 1 декабря зарегистрировали 32 тыс. 837 случаев заражения. Выздоровело за сутки 35 тыс. 679 человек, не удалось спасти 1 тыс. 226 человек.