На Кубани снова растет число заболевших коронавирусом. За сутки зарегистрировали 868 случаев

Краснодарский край

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  • © Фото ronstik, pixabay.com
    © Фото ronstik, pixabay.com

В Краснодарском крае 1 декабря число заболевших коронавирусом достигло 868 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 104 человека

Оперштаб Кубани сообщил, что 1 декабря в крае зафиксировали 868 случаев заболевания коронавирусом. Диагноз подтвердили у 543 женщин и 325 мужчин в возрасте до 94 лет. Среди пациентов 104 ребенка.

  • © Стастистика yandex.ru/covid19/stat
    © Стастистика yandex.ru/covid19/stat

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

  • Краснодар — 350;
  • Сочи — 106;
  • Новороссийск — 71;
  • Тимашевский район — 36;
  • Тихорецкий район — 27;
  • Ейский район — 24;
  • Кореновский, Лабинский, Приморско-Ахтарский и Староминский районы — 19;
  • Славянский район — 17;
  • Динской и Щербиновский районы — 16;
  • Геленджик — 13;
  • Усть-Лабинский район — 12;
  • Северский район — 11;
  • Кавказский район — 10;
  • Абинский и Мостовский районы — 8;
  • Курганинский и Кущевский районы — 7;
  • Ленинградский район — 6;
  • Красноармейский и Туапсинский районы — 5;
  • Анапа, Армавир, Тбилисский и Успенский районы — 4;
  • Брюховецкий, Новокубанский и Темрюкский районы — 3;
  • Белоглинский, Каневской и Новопокровский районы — 2;
  • Апшеронский, Калининский, Крыловский, Крымский, Отрадненский и Павловский районы — 1.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 1750. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 28 тыс. 68 кубанцев, включая 13 тыс. 380 пациентов с подтвержденным COVID-19.

За сутки на Кубани скончались 42 человека. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 104 жителя, на ЭКМО — 6.

  • © Стастистика yandex.ru/covid19/stat
    © Стастистика yandex.ru/covid19/stat

На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки зарегистрировали следующее число заболевших:

  • Крым — 439
  • Ростовская область — 650;
  • Ставропольский край — 470;
  • Севастополь — 202;
  • Дагестан — 176;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 108;
  • Чеченская Республика — 87;
  • Северная Осетия — 88;
  • Адыгея — 89;
  • Ингушетия — 88;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 81.
  • © Стастистика стопкоронавирус.рф
    © Стастистика стопкоронавирус.рф

Всего в России 1 декабря зарегистрировали 32 тыс. 837 случаев заражения. Выздоровело за сутки 35 тыс. 679 человек, не удалось спасти 1 тыс. 226 человек.

  • Ситуация в мире © Стастистика стопкоронавирус.рф
    Ситуация в мире © Стастистика стопкоронавирус.рф
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