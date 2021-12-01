На Кубани снова растет число заболевших коронавирусом. За сутки зарегистрировали 868 случаев
В Краснодарском крае 1 декабря число заболевших коронавирусом достигло 868 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 104 человека
Оперштаб Кубани сообщил, что 1 декабря в крае зафиксировали 868 случаев заболевания коронавирусом. Диагноз подтвердили у 543 женщин и 325 мужчин в возрасте до 94 лет. Среди пациентов 104 ребенка.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- Краснодар — 350;
- Сочи — 106;
- Новороссийск — 71;
- Тимашевский район — 36;
- Тихорецкий район — 27;
- Ейский район — 24;
- Кореновский, Лабинский, Приморско-Ахтарский и Староминский районы — 19;
- Славянский район — 17;
- Динской и Щербиновский районы — 16;
- Геленджик — 13;
- Усть-Лабинский район — 12;
- Северский район — 11;
- Кавказский район — 10;
- Абинский и Мостовский районы — 8;
- Курганинский и Кущевский районы — 7;
- Ленинградский район — 6;
- Красноармейский и Туапсинский районы — 5;
- Анапа, Армавир, Тбилисский и Успенский районы — 4;
- Брюховецкий, Новокубанский и Темрюкский районы — 3;
- Белоглинский, Каневской и Новопокровский районы — 2;
- Апшеронский, Калининский, Крыловский, Крымский, Отрадненский и Павловский районы — 1.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 1750. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 28 тыс. 68 кубанцев, включая 13 тыс. 380 пациентов с подтвержденным COVID-19.
За сутки на Кубани скончались 42 человека. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 104 жителя, на ЭКМО — 6.
На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки зарегистрировали следующее число заболевших:
- Крым — 439
- Ростовская область — 650;
- Ставропольский край — 470;
- Севастополь — 202;
- Дагестан — 176;
- Кабардино-Балкарская Республика — 108;
- Чеченская Республика — 87;
- Северная Осетия — 88;
- Адыгея — 89;
- Ингушетия — 88;
- Карачаево-Черкесская Республика — 81.
Всего в России 1 декабря зарегистрировали 32 тыс. 837 случаев заражения. Выздоровело за сутки 35 тыс. 679 человек, не удалось спасти 1 тыс. 226 человек.