Жители Кубани возмутились запрету заходить в школы и детсады без QR-кодов

Администрация Крымского района Краснодарского края объявила, что с 1 декабря родители могут посещать детские сады и школы только с QR-кодом или медотводом

Сообщение об этом 30 ноября опубликовал инстаграм районной администрации, обосновав решение продолжением пандемии: «за последнюю неделю — 102 новых случая». Также чиновники отметили, что «активно идет вакцинация — по всему району в день прививаются до 400 человек. Для Крымского района этого недостаточно. Нужно выработать коллективный иммунитет». При этом в сообщении подчеркнули, что «процесс приема детей остается неизменным».

Меньше чем за сутки публикация собрала более 200 комментариев, хотя обычно посты аккаунта собирают меньше пяти комментов или вовсе остаются без них. Пользовательница katterina_hil заметила, что «нас и так не пускали в школу и ее территорию». Остальные комментарии были посвящены тому, что требования QR-кодов противоречат Конституции РФ, а вакцинация не останавливает распространение вируса.