Жители Кубани возмутились запрету заходить в школы и детсады без QR-кодов

Краснодарский край

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  • © Скриншот аккаунта instagram.com/adm.krymsk
    © Скриншот аккаунта instagram.com/adm.krymsk

Администрация Крымского района Краснодарского края объявила, что с 1 декабря родители могут посещать детские сады и школы только с QR-кодом или медотводом

Сообщение об этом 30 ноября опубликовал инстаграм районной администрации, обосновав решение продолжением пандемии: «за последнюю неделю — 102 новых случая». Также чиновники отметили, что «активно идет вакцинация — по всему району в день прививаются до 400 человек. Для Крымского района этого недостаточно. Нужно выработать коллективный иммунитет». При этом в сообщении подчеркнули, что «процесс приема детей остается неизменным».

Тем временем:

Меньше чем за сутки публикация собрала более 200 комментариев, хотя обычно посты аккаунта собирают меньше пяти комментов или вовсе остаются без них. Пользовательница katterina_hil заметила, что «нас и так не пускали в школу и ее территорию». Остальные комментарии были посвящены тому, что требования QR-кодов противоречат Конституции РФ, а вакцинация не останавливает распространение вируса.

Как сообщали Юга.ру, к сегодняшней прямой линии губернатор Кубани Вениамин Кондратьев получил тысячи обращений, во многих из них жители выражали позицию против QR-кодов и принуждения к вакцинации.

QR-коды Вакцинация Детские сады Интернет Крымский район Социальные сети Школа

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