Дело ритуальщика, который принес тело женщины к зданию администрации в Тимашевске, передали в суд

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот видео из инстаграма «Тимашевский блогер», instagram.com/timahablog/
    © Скриншот видео из инстаграма «Тимашевский блогер», instagram.com/timahablog/

Прокуратура Тимашевского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу против предпринимателя, ему вменяют надругательство над телом умершего

Ранее Юга.ру писали, что в Тимашевске 31 октября к зданию районной администрации принесли тело пенсионерки из-за проблем с моргом. Со слов местных жителей получается, что тимашевское бюро СМЭ принимает только те тела, которые привозят на транспорте этой организации, похоронную атрибутику нужно покупать только в определенном ритуальном агентстве, а все дополнительные услуги обходятся родственникам покойников в 7–8 тыс. рублей.

Читайте также:

Позже выяснилось, что тело женщины к зданию администрации принес ритаульщик. При этом родственников покойной он не предупредил. Известно, что мужчина ведет ритуальный бизнес, с оформлением тела у него возникли сложности, поэтому он со своим помощником устроил акцию перед зданием администрации. Подробнее об этой истории читайте в нашем материале.

Отметим, что от местных жителей в последнее время также поступали жалобы на бюро судебно-медицинской экспертизы из-за навязывания дополнительных услуг и проблем с доставкой и выдачей тел. Прокуратура провела проверку и внесла представление начальнику краевого бюро СМЭ с требованием устранить нарушения и не допускать подобное впредь.

30 ноября прокуратура Тимашевского района направила уголовное дело за надругательство над телом, возбужденное против предпринимателя, в суд.

«По версии дознания, предприниматель не выполнил условия договора об оказании услуг по транспортировке в морг тела умершей жительницы Калининского района, после чего в целях привлечения общественного внимания 31 октября 2021 года, в выходной день, привез и выгрузил на носилках ее тело на территорию центральной площади к зданию администрации на всеобщее обозрение, чем причинил моральный вред и нравственные страдания родственникам умершей», — говорится в сообщении ведомства.

кладбище Прокуратура смерть Тимашевский район

Новости

Дело ритуальщика, который принес тело женщины к зданию администрации в Тимашевске, передали в суд
Два самолета не смогли сесть в Сочи из-за грозы и сильного ветра
В Анапе из-за ливня затопило дороги
Первышов предложил мэрии Краснодара провести крупный спортивный фестиваль. Собрали прошлые предложения экс-мэра
В Роспотребнадзоре не советуют россиянам покидать страну на Новый год
В Сочи загорелся двухэтажный дом

Лента новостей

Жители Кубани оставили сотни комментариев против QR-кодов перед прямой линией губернатора
29 ноября, 17:17
Жители Кубани оставили сотни комментариев против QR-кодов перед прямой линией губернатора
Электромобили, чат-боты и экологичное инвестирование
29 ноября, 15:47 Партнерский
Электромобили, чат-боты и экологичное инвестирование
Росбанк рассказал о планах развития до 2025 года
В сети заговорили о переименовании QR-кодов. А вы бы как назвали?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на сайте