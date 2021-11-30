Дело ритуальщика, который принес тело женщины к зданию администрации в Тимашевске, передали в суд

Прокуратура Тимашевского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу против предпринимателя, ему вменяют надругательство над телом умершего

Ранее Юга.ру писали, что в Тимашевске 31 октября к зданию районной администрации принесли тело пенсионерки из-за проблем с моргом. Со слов местных жителей получается, что тимашевское бюро СМЭ принимает только те тела, которые привозят на транспорте этой организации, похоронную атрибутику нужно покупать только в определенном ритуальном агентстве, а все дополнительные услуги обходятся родственникам покойников в 7–8 тыс. рублей.

Позже выяснилось, что тело женщины к зданию администрации принес ритаульщик. При этом родственников покойной он не предупредил. Известно, что мужчина ведет ритуальный бизнес, с оформлением тела у него возникли сложности, поэтому он со своим помощником устроил акцию перед зданием администрации. Подробнее об этой истории читайте в нашем материале .

Отметим, что от местных жителей в последнее время также поступали жалобы на бюро судебно-медицинской экспертизы из-за навязывания дополнительных услуг и проблем с доставкой и выдачей тел. Прокуратура провела проверку и внесла представление начальнику краевого бюро СМЭ с требованием устранить нарушения и не допускать подобное впредь.

30 ноября прокуратура Тимашевского района направила уголовное дело за надругательство над телом, возбужденное против предпринимателя, в суд.