Два самолета не смогли сесть в Сочи из-за грозы и сильного ветра
Рейсы, которые должны были приземлиться в сочинском аэропорту 30 ноября, направили в Краснодар
В международном аэропорту Сочи вечером 30 ноября сообщили, что из-за сильного ветра и грозы два рейса были направлены на запасной аэродром в Краснодаре. По данным на 20:00, туда полетели самолеты авиакомпании «Россия» Санкт-Петербург — Сочи (100 пассажиров), а также авиакомпании «Ютэйр» Краснодар — Сочи (58 пассажиров).
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