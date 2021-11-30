Два самолета не смогли сесть в Сочи из-за грозы и сильного ветра

Краснодарский край

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  • Международный аэропорт Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    Международный аэропорт Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Рейсы, которые должны были приземлиться в сочинском аэропорту 30 ноября, направили в Краснодар

В международном аэропорту Сочи вечером 30 ноября сообщили, что из-за сильного ветра и грозы два рейса были направлены на запасной аэродром в Краснодаре. По данным на 20:00, туда полетели самолеты авиакомпании «Россия» Санкт-Петербург — Сочи (100 пассажиров), а также авиакомпании «Ютэйр» Краснодар — Сочи (58 пассажиров).

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Сейчас в городе действует штормовое предупреждение. В районе аэропорта скорость ветра достигала 33 м/с.

Действие штормового предупреждения сохранится до утра 1 декабря.

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе из-за сильного дождя подтопило дороги, вода зашла на территорию нескольких домов. 

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