Из-за непогоды в Керченском проливе стоят более 150 судов

Из-за сильного ветра в Керченском проливе 29 ноября остановили судоходство. До сих пор прохода ждут более 150 судов

В Керченском проливе 29 ноября остановили судоходство. Движение кораблям было запрещено продолжать из-за сильного ветра и запрета высадки лоцманов.

Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко рассказал ТАСС, что вчера скорость ветра составляла 15 м/с. В направлениях с севера на юг и в обратном стояли порядка 200 судов.

30 ноября движение возобновили. Снизились волны и порывы ветра до 11 м/с. Проход продолжают ждать 119 судов с северной стороны пролива и 39 — с южной.