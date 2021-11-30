Из-за непогоды в Керченском проливе стоят более 150 судов

Крым

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  • © Фото Ирины Лукьяшко, Юга.ру
    © Фото Ирины Лукьяшко, Юга.ру

Из-за сильного ветра в Керченском проливе 29 ноября остановили судоходство. До сих пор прохода ждут более 150 судов

В Керченском проливе 29 ноября остановили судоходство. Движение кораблям было запрещено продолжать из-за сильного ветра и запрета высадки лоцманов. 

Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко рассказал ТАСС, что вчера скорость ветра составляла 15 м/с. В направлениях с севера на юг и в обратном стояли порядка 200 судов.

30 ноября движение возобновили. Снизились волны и порывы ветра до 11 м/с. Проход продолжают ждать 119 судов с северной стороны пролива и 39 — с южной.

Как писали Юга.ру, в ночь на 30 ноября из-за сильного ветра в аэропорту Сочи не смогли придемлиться три самолета. Они ушли на запасной аэропорт в Краснодаре.

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