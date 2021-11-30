Из-за сильного ветра три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру
    © Фото Влада Александрова, Юга.ру

В ночь на 30 ноября три авиарейса не смогли приземлиться в Сочи и ушли на посадку в другой аэропорт

В Сочи шквалистый ветер стал причиной изменения маршрута авиарейсов. Несколько самолетов ушли на посадку в Краснодар, сообщили Юга.ру в пресс-службе компании «Аэродинамика».

«Шквалистый ветер был вчера до полуночи. Три рейса — ЮТэйр из Внуково, Победа из Уфы и Азимут из Махачкалы, приземлились на запасном в аэропорту Краснодар. Все рейсы вылетели в Сочи этой же ночью», — пояснили в пресс-службе.

Сейчас аэропорт Сочи работает в штатном режиме. По данным сайта краснодарского аэропорта, в столице Кубани задержанных рейсов нет.

Напомним, на Кубани действует штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра до 20-25 м/с. В Ейске и Темрюке спасатели предупредлили об ураганном ветре до 32 м/с.

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