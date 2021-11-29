Курсанты Краснодарского военного училища записали клип в поддержку друга, заболевшего раком

Воспитанники Краснодарского президентского кадетского училища под руководством преподавателя Дмитрия Стефанишина решили поддержать курсанта, который столкнулся с тяжелой болезнью

27 ноября в аккаунте училища ВКонтакте был опубликован клип с песней в поддержку курсанта Артема, который уже два года учится там. Не так давно у 12-летнего мальчика диагностировали остеосаркому бедренной кости — злокачественная опухоль.

Юга.ру поговорили с автором песни и преподавателем училища Дмитрием Стефанишиным, чтобы узнать, как появилась такая идея и сколько времени заняла ее реализация. «Изначально идея принадлежит родительской общественности. Я давно занимаюсь творчеством, есть небольшая аудитория, так на меня и вышли с этой идеей», — рассказывает Стефанишин.

По словам медиков, остеосаркома — это злокачественная опухоль костей, которая наиболее часто наблюдается у детей и подростков. Течение болезни сопровождается болевыми ощущениями. Остеосаркома повреждает кость и ослабляет ее.

Ролик, который сняли воспитанники Кадетского училища заметили не только в Краснодаре. Из разных городов люди присылают сообщения в поддержку мальчика и его родителей. «Там очень серьезно дела обстоят, это лучше родители вам расскажут, я не могу говорить о диагнозе. Смысл песни и клипа был в том, чтобы помочь морально мальчику и родителям. Я знаю, что песню распространяли, перепевали, это показатель того, что кадетское братство существует», — сказал Дмитрий.

По его словам, написание слов и сами съемки заняли совсем мало времени. Долгих репетиций не было. «Понимаете, когда дело касается такой проблемы, текст особо долго не надо писать. Надеюсь, Артему понравится то, что мы сделали, хочется в это верить. От меня ему передали привет и пожелания скоройшего выздоровления. Такой формат [съемки клипа для поддержки курсанта — прим. редакции] у нас впервые. Хочется верить, что больше такого не будет, конечно», — рассказал Юга.ру Дмитрий Стефанишин.