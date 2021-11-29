На Кубани продолжает снижаться число заболевших коронавирусом. За сутки выявили 682 случая
В Краснодарском крае 29 ноября зарегистрировали 682 случая заражения Covid-19. В Краснодаре заболели 143 человека
По данным оперативного штаба Кубани на 29 ноября, в крае зафиксировано 682 случая заражения коронавирусом. Среди зараженных 405 женщин и 277 мужчин. В том числе 75 детей. Самом младшему заболевшему один год, старшему — 89 лет.
Вот как распределились случаи заболевания по муниципалитетам:
- Краснодар — 143 человека;
- Новороссийск — 55;
- Динской район — 49;
- Тихорецкий район — 41;
- Туапсинский район — 32;
- Северский район — 28;
- Сочи и Анапа — 24;
- Брюховецкий район — 23;
- Тимашевский район — 22;
- Апшеронский и Ейский районы — 19;
- Усть-Лабинский район — 18;
- Армавир и Кореновский район — 17;
- Геленджик — 16;
- Славянский район — 15;
- Каневской и Крыловский районы — 11;
- Красноармейский и Новокубанский районы — 9;
- Курганинский, Темрюкский, Тбилисский районы — 8;
- Крымский и Кавказский районы — 6;
- Абинский, Лабинский и Приморско-Ахтарский районы — 5;
- Горячий Ключ, Успенский и Белоглинский районы — 4;
- Белореченский, Выселковский, Кущевской и Ленинградский — 3;
- Мостовский район — 2;
- Калининский, Новопокровский, Гулькевичский районы — 1.
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, за сутки умер 41 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 106 жителей, на ЭКМО — 8.
Всего за все время пандемии в регионе подтвердили 98 тыс. 64 случая COVID-19. Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирусную инфекцию 5425 человек, из них с подтвержденным диагнозом — 2822 жителя. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 28 тыс. 315 человек, в том числе 13 тыс. 957 пациентов с COVID-19 — на дому.
В оперштабе отметили, что на Кубани нет закрытых на карантин школ и детских садов, но есть закрытые классы и группы — 114 групп в 64 детсадах, 189 классов в 99 школах и 12 групп в 7 колледжах и техникумах.
На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:
- Крым — 478;
- Ростовская область — 655;
- Ставропольский край — 480;
- Севастополь — 212;
- Дагестан — 187;
- Кабардино-Балкарская Республика — 111;
- Чечня — 97;
- Северная Осетия — 89;
- Адыгея — 94;
- Ингушетия — 78;
- Карачаево-Черкесская Республика — 81.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего в России за сутки выявлено 33 тыс. 860 случаев заражений. Спасти не удалось 1 тыс. 209 человек. Коллективный иммунитет составляет 51,8%. Полностью вакцинировались 60 млн 795 тыс. 702 человека.