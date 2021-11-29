На Кубани продолжает снижаться число заболевших коронавирусом. За сутки выявили 682 случая

По данным оперативного штаба Кубани на 29 ноября, в крае зафиксировано 682 случая заражения коронавирусом. Среди зараженных 405 женщин и 277 мужчин. В том числе 75 детей. Самом младшему заболевшему один год, старшему — 89 лет.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, за сутки умер 41 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 106 жителей, на ЭКМО — 8.

Всего за все время пандемии в регионе подтвердили 98 тыс. 64 случая COVID-19. Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирусную инфекцию 5425 человек, из них с подтвержденным диагнозом — 2822 жителя. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 28 тыс. 315 человек, в том числе 13 тыс. 957 пациентов с COVID-19 — на дому.

В оперштабе отметили, что на Кубани нет закрытых на карантин школ и детских садов, но есть закрытые классы и группы — 114 групп в 64 детсадах, 189 классов в 99 школах и 12 групп в 7 колледжах и техникумах.

На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных: