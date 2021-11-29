На Кубани продолжает снижаться число заболевших коронавирусом. За сутки выявили 682 случая

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Владимира Федотова, unsplash.com
    © Фото Владимира Федотова, unsplash.com

В Краснодарском крае 29 ноября зарегистрировали 682 случая заражения Covid-19. В Краснодаре заболели 143 человека

По данным оперативного штаба Кубани на 29 ноября, в крае зафиксировано 682 случая заражения коронавирусом. Среди зараженных 405 женщин и 277 мужчин. В том числе 75 детей. Самом младшему заболевшему один год, старшему — 89 лет.

  • © Фото yandex.ru
    © Фото yandex.ru

Вот как распределились случаи заболевания по муниципалитетам:

  • Краснодар — 143 человека;
  • Новороссийск — 55;
  • Динской район — 49;
  • Тихорецкий район — 41;
  • Туапсинский район — 32;
  • Северский район — 28;
  • Сочи и Анапа — 24;
  • Брюховецкий район — 23;
  • Тимашевский район — 22;
  • Апшеронский и Ейский районы — 19;
  • Усть-Лабинский район — 18;
  • Армавир и Кореновский район — 17;
  • Геленджик — 16;
  • Славянский район — 15;
  • Каневской и Крыловский районы — 11;
  • Красноармейский и Новокубанский районы — 9;
  • Курганинский, Темрюкский, Тбилисский районы — 8;
  • Крымский и Кавказский районы — 6;
  • Абинский, Лабинский и Приморско-Ахтарский районы — 5;
  • Горячий Ключ, Успенский и Белоглинский районы — 4;
  • Белореченский, Выселковский, Кущевской и Ленинградский — 3;
  • Мостовский район — 2;
  • Калининский, Новопокровский, Гулькевичский районы — 1.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, за сутки умер 41 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 106 жителей, на ЭКМО — 8.

  • © Скриншот сайта yandex.ru/covid19/stat
    © Скриншот сайта yandex.ru/covid19/stat

Всего за все время пандемии в регионе подтвердили 98 тыс. 64 случая COVID-19. Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирусную инфекцию 5425 человек, из них с подтвержденным диагнозом — 2822 жителя. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 28 тыс. 315 человек, в том числе 13 тыс. 957 пациентов с COVID-19 — на дому.

В оперштабе отметили, что на Кубани нет закрытых на карантин школ и детских садов, но есть закрытые классы и группы — 114 групп в 64 детсадах, 189 классов в 99 школах и 12 групп в 7 колледжах и техникумах.

На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:

  • Крым — 478;
  • Ростовская область — 655;
  • Ставропольский край — 480;
  • Севастополь — 212;
  • Дагестан — 187;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 111;
  • Чечня — 97;
  • Северная Осетия — 89;
  • Адыгея — 94;
  • Ингушетия — 78;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 81.
  • © Скриншот сайта стопкоронавирус.рф
    © Скриншот сайта стопкоронавирус.рф

По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего в России за сутки выявлено 33 тыс. 860 случаев заражений. Спасти не удалось 1 тыс. 209 человек. Коллективный иммунитет составляет 51,8%. Полностью вакцинировались 60 млн 795 тыс. 702 человека.

  • © Скриншот сайта стопкоронавирус.рф
    © Скриншот сайта стопкоронавирус.рф
Вакцинация Здравоохранение Коронавирус Эпидемии

Новости

Курсанты Краснодарского военного училища записали клип в поддержку друга, заболевшего раком
В Краснодаре два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
Жители Кубани оставили сотни комментариев против QR-кодов перед прямой линией губернатора
В первый день зимы на Кубани похолодает на 10 градусов
СМИ написали об уходе с поста вице-мэра Краснодара Артема Доронина. Так ли это?
В парке «Краснодар» впервые поставили новогоднюю елку

Лента новостей

В парке «Краснодар» впервые поставили новогоднюю елку
Сегодня, 15:40
В парке «Краснодар» впервые поставили новогоднюю елку
Электромобили, чат-боты и экологичное инвестирование
Сегодня, 15:47 Партнерский
Электромобили, чат-боты и экологичное инвестирование
Росбанк рассказал о планах развития до 2025 года
В сети заговорили о переименовании QR-кодов. А вы бы как назвали?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на сайте