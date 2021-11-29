Неделя на Кубани начнется с ураганного ветра

Синоптики прогнозируют 29 ноября в Краснодарском крае ветер до 25-30 м/с

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 29 ноября солнечно, без осадков. Днем воздух прогреется до 21 °С. Ночью температура опустится до 15 °С и пойдет дождь.

Синоптики Краснодарского гидрометцентра прогнозируют по краю переменную облачность, местами дожди, в отдельных районах ливни и грозы. Днем столбик термометра поднимется до 15-20 °С, ночью будет 8-13 °С. Ветер южной четверти 6‑11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в отдельных районах до 24 м/с, в горах 23-28 м/с.

На Черноморском побережье днем будет 16-21 °С. Ветер южный, 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в отдельных районах до 25 м/с, на участке Анапа — Геленджик порывы 25-30 м/с.