Пенсионерам юга и Кавказа платят меньше, чем в среднем по России

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

27 ноября Пенсионный фонд РФ назвал средние пенсии по регионам на 1 октября

В среднем по РФ пенсия составила 15 850 рублей. При этом самую низкую среднюю пенсию в стране платят в Дагестане — 11 967 рублей. На это указал «Кавказский узел» [внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента 9.10.2021].

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Средние пенсии других регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов:

  • Краснодарский край — 14 697 рублей,
  • Волгоградская область — 14 945,
  • Ростовская область — 14 465,
  • Ставропольский край — 14 181,
  • Астраханская область — 14 018,
  • Адыгея — 13 870,
  • Чечня — 13 845,
  • Калмыкия — 13 319,
  • Ингушетия — 13 297,
  • Северная Осетия — 13 823,
  • Карачаево-Черкесия — 13 179,
  • Кабардино-Балкария — 12 231.

Во всех перечисленных выше регионах пенсии снижаются третий месяц подряд.

Пенсионерам Крыма РФ платит в среднем по 14 048 рублей. Жители Москвы и области получают около 17 тыс. рублей, Санкт-Петербурга и Ленобласти — по 17 360 и 16 340 соответственно. Самая высокая пенсия — на Чукотке (26 583 рубля). Полный список можно посмотреть здесь.

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Пенсионерам юга и Кавказа платят меньше, чем в среднем по России
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