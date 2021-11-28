Пенсионерам юга и Кавказа платят меньше, чем в среднем по России
27 ноября Пенсионный фонд РФ назвал средние пенсии по регионам на 1 октября
В среднем по РФ пенсия составила 15 850 рублей. При этом самую низкую среднюю пенсию в стране платят в Дагестане — 11 967 рублей. На это указал «Кавказский узел» [внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента 9.10.2021].
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Средние пенсии других регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов:
- Краснодарский край — 14 697 рублей,
- Волгоградская область — 14 945,
- Ростовская область — 14 465,
- Ставропольский край — 14 181,
- Астраханская область — 14 018,
- Адыгея — 13 870,
- Чечня — 13 845,
- Калмыкия — 13 319,
- Ингушетия — 13 297,
- Северная Осетия — 13 823,
- Карачаево-Черкесия — 13 179,
- Кабардино-Балкария — 12 231.
Во всех перечисленных выше регионах пенсии снижаются третий месяц подряд.
Пенсионерам Крыма РФ платит в среднем по 14 048 рублей. Жители Москвы и области получают около 17 тыс. рублей, Санкт-Петербурга и Ленобласти — по 17 360 и 16 340 соответственно. Самая высокая пенсия — на Чукотке (26 583 рубля). Полный список можно посмотреть здесь.