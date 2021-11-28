Пенсионерам юга и Кавказа платят меньше, чем в среднем по России

В среднем по РФ пенсия составила 15 850 рублей. При этом самую низкую среднюю пенсию в стране платят в Дагестане — 11 967 рублей. На это указал «Кавказский узел» [ внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента 9.10.2021].

Средние пенсии других регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов:

Краснодарский край — 14 697 рублей,

Волгоградская область — 14 945,

Ростовская область — 14 465,

Ставропольский край — 14 181,

Астраханская область — 14 018,

Адыгея — 13 870,

Чечня — 13 845,

Калмыкия — 13 319,

Ингушетия — 13 297,

Северная Осетия — 13 823,

Карачаево-Черкесия — 13 179,

Кабардино-Балкария — 12 231.

Во всех перечисленных выше регионах пенсии снижаются третий месяц подряд.



Пенсионерам Крыма РФ платит в среднем по 14 048 рублей. Жители Москвы и области получают около 17 тыс. рублей, Санкт-Петербурга и Ленобласти — по 17 360 и 16 340 соответственно. Самая высокая пенсия — на Чукотке (26 583 рубля). Полный список можно посмотреть здесь.