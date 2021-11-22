В России изменится порядок выплаты пенсий и их начисления

С 1 января 2022 года в РФ буду выплачивать пенсии по новым правилам

В России начнут выплачивать и начислять пенсии по новым правилам, которые вступят в силу 1 января 2022 года, сообщило РИА «Новости».

Согласно новым положениям Министерства труда и соцзащиты, пенсию умершего теперь смогут получить его законные наследники. Для этого им нужно направить заявление в пенсионный фонд.

Кроме того, если человек получал выплаты из негосударственных фондов, которые перестали функционировать, он все равно получит накопительную часть.

Также теперь можно менять условия доставки пенсии. Например, если человек получал деньги через почту, то он сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы на счет в банке.

На территориях, где установлен режим ЧС, выплачивать пенсии смогут раньше установленной даты. Для этого получателю нужно известить ПФР заявлением.

И еще одно из ключевых изменений — удержание из выплат по судебным листам. Теперь это запрещено, если пенсионер признан банкротом.