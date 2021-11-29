В Краснодаре 382 семьи заселились в новый дом «Губернского»

Партнерский Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Изображение пресс-службы ГК «ЮгСтройИнвест»

28 ноября ГК «ЮгСтройИнвест» сдала 11-й литер микрорайона «Губернский»

В пресс-службе компании сообщили, что возле нового дома находятся детская и спортивная площадки, прогулочная аллея, а также зона для выгула собак. Скоро застройщик планирует открыть фруктовый сад.

«Для нас важно создать комфорт для каждого жителя микрорайона, поэтому вместе с современными квартирами группа компаний «ЮгСтройИнвест» возводит всю необходимую инфраструктуру», — сказал заместитель гендиректора «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

В пресс-службе подчеркнули, что при создании «Губернского» застройщик «ориентировался на потребности людей» и предусмотрел детские и спортивные площадки, аллеи, крытый тренажерный зал, современные памп-трек и роллердром, беседки для барбекю, подземные парковки. В микрорайоне находится школа и два детских сада. Третий детсад планируют открыть в следующем году.

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Помимо благоустройства территории «ЮгСтройИнвест» рассказал и о решениях внутри домов. В каждом подъезде есть бесшумные скоростные лифты и «дизайнерская отделка с зеркалами в пол — все это создает хорошее настроение».

Девелопер сдает жилье в предчистовой отделке, чтобы сэкономить время новоселов. В пресс-службе отметили, что многие дольщики планируют встретить 2022 год уже в новой квартире.

  • © Изображение пресс-службы ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Изображение пресс-службы ГК «ЮгСтройИнвест»
ГК «ЮгСтройИнвест» Жилье Недвижимость Строительство

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