Пенсионеры Кубани стали чаще смотреть TikTok

Партнерский Краснодарский край

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  • © Изображение пользователя BlurryMe с сайта shutterstock.com
    © Изображение пользователя BlurryMe с сайта shutterstock.com

В Краснодарском крае абоненты МегаФона старше 60 лет ежемесячно потребляют около 500 терабайт мобильного интернета

Изучив обезличенную статистику за 2020 и 2021 годы, аналитики провайдера сообщили, что пенсионеры увеличили активность на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Самой популярной соцсетью у возрастных абонентов остались «Одноклассники». Переписываться пенсионеры предпочитают в WhatsApp и Viber, а для видеозвонков чаще всего используют Skype.

Киберграмотность:

В то же время краснодарские пенсионеры активно осваивают популярную у молодежи социальную сеть TikTok и много смотрят кино онлайн. Также они часто заказывают через интернет товары и услуги.

«За год число наших абонентов старшего возраста выросло почти втрое. Пенсионеры в сети общаются с родными и друзьями, получают новые знания и даже зарабатывают деньги, осваивая новые профессии», — рассказала руководитель по корпоративным коммуникациям МегаФона на юге и Кавказе Анна Калинина.

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