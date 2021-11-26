Пенсионеры Кубани стали чаще смотреть TikTok

В Краснодарском крае абоненты МегаФона старше 60 лет ежемесячно потребляют около 500 терабайт мобильного интернета

Изучив обезличенную статистику за 2020 и 2021 годы, аналитики провайдера сообщили, что пенсионеры увеличили активность на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Самой популярной соцсетью у возрастных абонентов остались «Одноклассники». Переписываться пенсионеры предпочитают в WhatsApp и Viber, а для видеозвонков чаще всего используют Skype.