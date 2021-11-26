В Москве осудили бывшего владельца краснодарского OZ Moll по делу о мошенничестве на 4,2 млрд рублей

Вся Россия

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  • ТРЦ «OZ МОЛЛ» © Фото из аккаунта instagram.com/ozmall
    ТРЦ «OZ МОЛЛ» © Фото из аккаунта instagram.com/ozmall

Коптевский районный суд вынес приговор Альберту Худояну, бывшему гендиректору компании ООО «Оптима Девелопмент», которой принадлежит ТРЦ OZ Moll. Его приговорили к 6 годам колонии общего режима

Прокуратура города Москвы опубликовала в телеграм-канале сообщение о решении Коптевского районного суда в отношении Альберта Худояна и его соучастника Сергея Коноплева, которые проходили по делу о мошенничестве, совершенном группой лиц в крупном размере.

Согласно решению суда, Худоян получил шесть лет колонии общего режима и штраф в 800 тыс. рублей, Коноплев — три года колонии общего режима и штраф в 200 тыс. рублей.

По данным РБК Краснодар, Худоян является бенифициаром и бывшим гендиректором ООО Оптима Девелопмент». Компания зарегистрирована в 2018 году в Москве. Ее вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. По итогам 2020 года она получила выручку в 168, 2 млн рублей и прибыль в 37 млн рублей.

Одним из проектов компании было строительство в Краснодаре ТРЦ OZ Moll, который считается крупнейшим на юге России. Работать торговый центр начал в 2012 году.

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Уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) против Худояна возбудили в 2019 году из-за махинаций с землей на Ленинградском проспекте, где строили ЖК «Прайм Парк». Прокуратура оценивает ущерб от аферы в 4,29 млрд рублей.

Дело Худояна стоило карьеры генералам МВД РФ Александру Бирюкову и Александру Краковскому, которых СК РФ обвинил в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, они незаконно способствовали переводу девелопера под домашний арест, рассчитывая на вознаграждение, но получить его не успели. Их уволили и поместили под стражу, но впоследствии выпустили из СИЗО. Руководителя следственного департамента МФД РФ Александра Романова, который разрешил Бирюкову и Краковскому взять дело себе, сняли с должности указом президента сообщает РИА «Новости».

Издание уточняет, что защита девелопера обжалует приговор. Об этом рассказал Худоянаадвокат Николай Яшин.

Краснодар Мошенничество Правосудие Прокуратура

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